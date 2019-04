Ray Mannix partage son secret du bonheur ce week-end sur Man-X

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 27 avril à minuit : Keep On Running (SportLadz-Staxus)

Le sport c’est bien, surtout s’il est pratiqué en chambre ! Un plan à 4, un trio et deux duos.

Le manplus : La partouze à 4 !

L’entraîneur Kris Blent sait comment exciter les athlètes Andy Scott, Camil Chaton et Simon Caress. En leur disant que sa grand-mère est capable de courir plus vite qu’eux et qu’ils sentent le bouc, Kris pousse les trois autres à lui montrer le meilleur d’eux-mêmes !!!

– Photos : Keep On Running / SportLadz-Staxus

S’entraîner afin de gagner une course, c’est bien. Mais quand Ray Mannix et Kris Blent repèrent dans la forêt le mignon Lucas Drake, ils sont d’accord pour abandonner leur entraînement pour un plan à trois dans l’appart de Kris…

– Photos : Keep On Running / SportLadz-Staxus

Horreur ! Vous vous entraînez en vue de gagner une course à pieds et vous être pris par une douloureuse crampe. C’est exactement ce qui survient à Peter Nowak. Heureusement, il peut compter sur l’aide de Jaro Stone. L’efficacité de ses massages va au-delà des espérances de Peter…

– Photos : Keep On Running / SportLadz-Staxus

Jeune Photographe, Lucas Drake est fasciné par la beauté de Jaro Stone qui s’entraîne tous les jours dans le parc. Il ose l’aborder et la magie opère dans son appart…

– Photos : Keep On Running / SportLadz-Staxus

Dimanche 28 avril à minuit : Cum Harvest (DirtyFuckers-Staxus)

Le dernier été à la campagne, nos jeunes mecs respirent l’air pur et quand ils croisent des mecs un peu musclés ils commencent à saliver ! Une partouze et trois duos.

Le manplus : Baise en extérieur !!! Ray Mannix, Titus Snow et Lucas Drake sont des invitations vivantes au sexe ! 🙂

Vivre dans une ferme pour cultiver la terre ? Titus Snow en rêvait et le rêve est devenu réalité. Il a quitté le Royaume-Uni et s’est acheté un lopin de terre en Tchéquie. Le problème, c’est qu’il n’y connait rien en agriculture. Heureusement il peut compter sur le savoir-faire et la force virile de Luke Volta, un solide gaillard du coin… Hum, Luke va en plus en profiter pour bien tracer son sillon dans la chair tendre de Titus !!!

– Photos : Cum Harvest / DirtyFuckers-Staxus

Les abeilles butinent, les papillons virevoltent et Lucas Drake se promène dans la campagne verdoyante à l’affût de mecs ! 🙂 La chance est au rendez-vous : Clyde Walton, Mike Branco et Ray Mannix vont le déshabiller, le masser et le branler. Et quand il les quittera encore illuminé par le plaisir prodigué, les trois autres baiseront !

– Photos : Cum Harvest / DirtyFuckers-Staxus

Travailler dans une ferme présente beaucoup d’avantages. Les rencontres sont faciles. Le Tchèque Ray Mannix a le grand plaisir de se retrouver dans une étable avec le Britannique Clyde Walton. Les deux se plaisent en toute versatilité !!!

– Photos : Cum Harvest / DirtyFuckers-Staxus

Andy Fisher n’a pas pour seule aptitude à savoir jongler avec des fruits. Il est aussi un as du flip-flop. Mike Branco apprécie !!!

– Photos : Cum Harvest / DirtyFuckers-Staxus

