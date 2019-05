Au top de la séduction, Théo Ford nous présente son sexy fiancé Darren…

Théo Ford, l’un des premiers modèles phares de FrenchTwinks, s’est relativement fait discret depuis son rôle dans Paris Perfect, la coproduction multiawardisée de PinkX et NakedSword. S’il est toujours présent sur les réseaux sociaux et dans le monde du X – on a notamment pu le voir à Paris lors de la cérémonie des PinkX Gay Video Awards 2018 et il sera à Londres l’un des VIP des Prowler International Porn Awards 2019, Théo n’a semble-t-il tourner aucune scène en 2018. Mais à voir le récent shooting du photographe Tom SaintClair, il est si au top de la séduction qu’on se met à rêver de le voir très bientôt en action dans de nouveaux films…

Le beau et succulemnent bien monté Théo Ford

– Photos : Tom SaintClair

Outre ces photos, ce qui fait réagir les fans c’est de découvrir son sexy fiancé. Par deux tweets datés du 26 avril, Théo nous le présente : il s’appelle Darren, c’est son « daddy » – il a 44 ans – et il est « particulièrement brillant ».

En témoignage de leur amour, ils affichent le même tatouage royal sur leur épaule et Théo a recouvert les cinq lettres du prénom de son ex qui étaient tatouées sur ses doigts par celles de son nouvel homme, l’index réunissant les deux « R »de « DARREN ».

Un remariage en cours pour la porn star ?