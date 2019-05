Le beau et souriant Casey Jacks s’est donné la mort. Il avait 29 ans…

« C’est avec le cœur très lourd que j’écris. Casey Jacks est décédé hier. Son frère vient juste de me le confirmer. Je me souviendrai toujours de ses rires contagieux et sa personnalité incroyable. Prions ce jour pour Casey… Il me manquera profondément. » Tweetée le 30 avril par l’agent de porn stars Chris Crisco, l’annonce du décès de Casey Jacks bouleverse l’industrie du X. Et le choc est encore plus grand depuis que Jack Hunter a rendu publique la cause de sa mort : « Je viens juste d’apprendre avec tristesse que mon camarade Casey Jacks s’est donné la mort ce matin. J’ai la chance de bénéficier d’un large soutien, mais lui n’en avait peut-être pas. C’est à nous de nous entraider. Nous sommes une famille… »

Voici quelques-unes des nombreuses autres réactions de porn stars, réalisateurs et studios. Casey Jacks était si souriant et solaire que personne n’aurait imaginé qu’il puisse se suicider…

Né le 28 décembre 1989 en Californie, Casey Jacks – de son vrai nom Justin Magoulas, n’avait pas attendu de devenir une porn star pour être photographié et filmé par des professionnels. Mannequin et figurant, il avait précédemment fait des shootings mode, notamment à Paris et New York, et tourné dans des publicités et films.

2016 marque un tournant. Sur son profil Mayhem de mannequin initié en 2010 et mis à jour la dernière fois en juin 2016, il affirmait ne surtout pas vouloir poser nu. Pourtant, sous le pseudo de Casey, il s’est retrouvé à l’affiche d’un porno gay sorti en octobre 2016 chez RealityDudes. Puis en mai et juin 2017, il était Owen dans un solo et un duo produits par CorbinFisher. Et en prenant par la suite le nom de Casey Jacks, il devenait véritablement une porn star travaillant entre autres pour Falcon Studios, NakedSword, Men… et NextDoorStudios.

– Photo : Falcon Studios

Dans une interview postée sur Youtube, il racontait qu’un talent scout l’avait approché pour faire du porno via une appli de drague gay et qu’il s’était dit : « Pourquoi pas ? » On ne peut s’empêcher de penser que le porno était venu pallier le manque de propositions sérieuses dans le mannequinat et le cinéma mainstream.

Deux films avec Casey Jacks ont été diffusés sur PinkX. Dans Intimate, il formait un couple magnifiquement tendre et passionné avec Roman Todd…

– Photos : Intimate / Falcon Studios

Dans The Devil’s Deal & Other Sordid Tales, il était bouleversant dans le rôle gothique d’un homme qui découvrait qu’il s’était donné la veille au soir au fantôme de l’amour de sa vie – interprété par Ruckus – décédé au moment même de leurs ébats, à des kilomètres de là, suite à un accident de la circulation.

– Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Un rôle fort porté par un acteur qui nous hantera longtemps…

Toutes nos condoléances à sa famille et ses amis.