Nouvel exclusif de CockyBoys, Austin Wolf va-t-il être aussi passif ?

« La superstar Austin Wolf devient un CockyBoy ! Qui a peur du grand méchant loup ?! Chuuuuuuut… Ne le répétez à personne. Un loup est en fait un agneau. Je suis tout heureux d’accueillir Austin Wolf dans l’équipe (tout comme Levi Karter)! Vous tous donnez lui un accueil chaleureux chez CockyBoys. »

Quelle annonce de Jake Jaxson! Après Boomer Banks, Sean Zevran et, il y a une semaine, Alam Wernik, Austin Wolf est la quatrième Falcon Star à devenir un exclusif du studio new-yorkais. Ce dernier s’est exprimé avec enthousiasme chez AVN : « Je suis très excité par les 12 prochains mois. Toujours je donne le conseil de se réinventer, d’apporter des changements, aussi minimes soient-ils. On doit montrer ce dont on est capable et de quoi on est fait. C’est ce que je compte faire avec Jake Jaxson et CockyBoys au cours de la prochaine année ! »

Puisque il est question de « changements » et d’ « agneau », on se dit qu’Austin Wolf va quitter le rôle strictement actif auquel il s’est abstenu tout au long de ses quatre années d’exclusivité chez Falcon. Qu’il va accentuer la versatilité dont il avait fait preuve – seulement deux fois – quand il était exclusif de RandyBlue : Avec Kurtis Wolfe en novembre 2014, puis avec celui qui était alors son boyfriend, Tyler Wolf, en janvier 2015…

– Photos : RandyBlue

Pas sûr toutefois que cela arrive dans sa première scène estampillée CockyBoys. Il aura pour partenaire le « surtout passif » Levi Karter…

Son duo avec Ryan Rose est disponible en à la demande ICI si vous souhaitez (re) découvrir le délicieux Austin Wolf dans ses œuvres !