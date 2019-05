Sortie en salle du film « Hard Paint » dont PinkTV est partenaire !

Ce mercredi 15 mai sort en salle le film brésilien « Hard Paint » dont nous sommes partenaires et dont vous pouvez découvrir ici la bande annonce.



L’équipe PinkTV a, à cette occasion, interviewé Marcio Reolon et Filipe Matzembacher les réalistateurs du film. Il nous ont parlé de la complexité de l’appartenance à la communauté queer dans un Brésil toujours plus fragmenté et passéiste, mais aussi du cheminement créatif qui les a amenés à créer une oeuvre centrée autour de l’esthétique d’un cam-boy couleur néon !

Synopsis :

Depuis son exclusion de l’université, Pedro vit reclus chez lui à Porto Alegre. Son seul contact avec l’extérieur, il l’a à travers sa webcam lorsqu’il s’exhibe contre de l’argent. Devant son objectif, il sait comment susciter le désir de ses admirateurs par un subtil jeu de lumières et de peintures colorées qu’il étale sur son corps nu. Un jour quand il s’aperçoit qu’un autre jeune homme imite ses performances, il décide de rencontrer son mystérieux rival. Mais ce rendez-vous aura des conséquences imprévisibles.

Hard Paint sortira en salle le 15 mai 2019

Plus d’infos : www.optimale-distribution.fr