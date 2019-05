Les nouveautés de la semaine sur PinkX (14 – 19 mai)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 14 mai à minuit : Lick It And Stick It Raw (ButchDixon)

Ces mecs poilus, barbus ou mal rasés baisent sans artifice : pas de lubrifiant, juste de la salive pour mieux glisser ! Quatre duos.

Le pinkplus : Les deux premières scènes sont particulièrement intenses !!!

Le très sexy David James est sur son canapé, un gode de petite taille à ses côtés. Riley Tess vient attraper le gode pour travailler en douceur le cul viril de David. Puis il y enfonce sa bite, David jouissant sous les coups de boutoir. L’excitation de Riley est pareillement au top car après avoir une première fois éjaculé, il réencule David pour regicler !

– Photos : Lick It And Stick It Raw / ButchDixon

Le viril Casio obéit corps et âme à Viktor Rom. Celui-ci lui ordonne de venir et l’autre se dirige vers son maître, tel un cleps, à quatre pattes. Autant dire que la bouche et le cul de Casio vont être soumis à rude épreuve !!

– Photos : Lick It And Stick It Raw / ButchDixon

Plan direct – et passionné ! – entre le passif Felipe Ferro et l’actif Jose Quevedo…

– Photos : Lick It And Stick It Raw / ButchDixon

À la recherche d’un appartement, Alex Stan a affaire à l’agent immobilier Erik Lenn qui est prêt à tout pour vendre. Même à donner son boule ou sa bite !

– Photos : Lick It And Stick It Raw / ButchDixon

Vendredi 17 mai à minuit : Insatiable (JakeJaxson-CockyBoys)

Le studio new-yorkais réunit des mecs insatiables ! Quatre duos.

Le pinkplus : Hum… Jacen Zhu est magnifiquement baisé par Justin Brody !!! Allen King, qu’on connaît principalement pour les kilomètres de queues qu’il s’est pris, s’avère un actif particulièrement vigoureux avec Taylor Reign !!!

Jacen Zhu nous dit qu’il a pu vérifier que l’affirmation selon laquelle les hommes qui ont de grands pieds ont forcément une grosse bite n’est pas toujours vraie. Et il sait de quoi il parle : il est un fétichiste des pieds. Ce qu’il adore, ce sont les pieds des nageurs. Justin Brody est-il nageur ? Ses pieds et tout le reste excitent Jacen au plus haut point…

– Photos : Insatiable / JakeJaxson-CockyBoys

Allen King n’est que coups de reins passionnée, loyalement dévoué au service de la jouissance prostatique de Taylor Reign…

– Photos : Insatiable / JakeJaxson-CockyBoys

Le beau et élégant new cumer Québécois Jake Nobello sait comment donner du plaisir au minet Carmine Pavone…

– Photos : Insatiable / JakeJaxson-CockyBoys

Sean Zevran, dans sa version velue, domine admirablement Ricky Roman !!!

– Photos : Insatiable / JakeJaxson-CockyBoys

Samedi 18 mai à minuit : Erectus (Raging Stallion Studios)

Remontons le temps et transportons nous à une époque où les hommes étaient des héros et des demi-dieux. L’âge d’or des champions, quand la magie et les mythes rythmaient les vies et que le sexe entre hommes n’était pas péché ! Deux trios et deux duos dont l’un se limite à l’anulingus et la fellation.

Le pinkplus : Une antiquité fantasmatique portée par des mâles hyper sexe. Teddy Torres est bluffant de passivité exigeante et agressive !!!

Les lutteurs Teddy Torres et Jaxton Wheeler finissent leur combat à mains nues par des assauts sexuels. Très en demande, Teddy se fait royalement trouer par Jaxton !!!

– Photos : Erectus / Raging Stallion Studios

Ace Era n’a rien raté des ébats excitants de Teddy et Jaxton. Il est déterminé à avoir sa part de baise. Quand il surprend Teddy avec le TTBM Tex Davidson, il se joint à eux et offre son cul à la bite énorme de Tex !

– Photos : Erectus / Raging Stallion Studios

Ian Green se fait bouffer le cul par l’impérial Bulrog. Ce dernier lui loge sa bite piercée dans la gorge puis lui inonde le visage de foutre.

– Photos : Erectus / Raging Stallion Studios

L’entraînement est très chaud entre Jaxton Wheeler, Bruno Bernal et Ian Green. La sur-virilité de Jaxton s’emballe face à ces deux mâles avides de pénétrations brutales !!!

– Photos : Erectus / Raging Stallion Studios

Dimanche 19 mai à minuit : Bareback My Juicy Hole (UKNakedMen)

Pas farouches et faciles, ces mecs peuvent baiser dans les fourrés. Ça augmente la libido !

Le pinkplus : La troisième scène en extérieur avec AJ Alexander et Rico Fatale est vraiment top !!!

