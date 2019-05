Stupeur et tristesse : Le FrenchTwink Baptiste Garcia est décédé !

Baptiste Garcia, l’un des modèles emblématiques de FrenchTwinks, est décédé. Il avait dans les 26 ans. Seulement. Cette triste nouvelle nous a été annoncée hier dimanche par Chris Loan et FrenchTwinks…

En plus d’avoir tourné plus d’une fois ensemble…

– Photos : FrenchTwinks



Chris et Baptiste avaient été en couple. On se souvient d’ailleurs encore très bien de la vive inquiétude du premier quand le second avait mystérieusement disparu en octobre 2016. Un avis de recherche avait même été lancé. Baptiste, alors âgé de 23 ans, était heureusement réapparu au bout de quelques jours. Mais ce qui s’était réellement passé n’avait par la suite jamais été médiatisé.

C’est la profonde tristesse d’Antoine Lebel, le fondateur de FrenchTwinks, qui s’exprime également ici…

Quant à Jordan Fox, bouleversé, il laisse très clairement entendre que son décès est lié à la drogue…

Toutes nos condoléances à ceux qui ressentent si cruellement sa perte.