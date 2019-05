Bruthal Party

Le point d’orgue du week end « Paris Fetish » est la soirée du samedi soir, baptisée « BRUTHAL », organisée par RoB Paris.

Elle rassemble plusieurs centaines de hardeurs et de fétichistes dans un lieu unique avec un dispositif exceptionnel comprenant des espaces de convivialité et de sexe avec des équipements spécifiques aux pratiques fetish, mais aussi un important dance-floor et des bars.

Ce rendez-vous communautaire a pour ambition de fédérer toutes les sexualités hard et fetish – cuir, latex, unif, skin… et toutes les générations. Pour que chacun s’y retrouve et s’y épanouisse.

