Les lauréats des « Prowler European Porn Awards 2019 »

Dans la nuit du 16 mai dernier, se sont tenus à Londres les Prowler European Porn Awards, cérémonie venant consacrer avec faste l’industrie du sexe gay européen. Parmi les gagnants, Antoine Lebel qui a été ehonoré du prix du meilleur réalisateur et Gabriel Cross celui du meilleur passif et du meilleur escort. Et, on en est très content, la coproduction PinkX-NakedSword Paris Perfect – qui est disponible à la demande sur Pinkflix – a eu le prix du meilleur DVD.

Woaw ! Que de VIP !!! Le top de l’industrie du X gay avait répondu présent. On pouvait notamment croiser certains des gagnants de la soirée : Antoine Lebel (meilleur réalisateur européen), accompagné des FrenchTwinks Chris Loan, Justin Leroy, Paul Delay, Lucas Bouvier, Ethan Duval, Doryann Marguet et Jules Laroche ainsi que les BelAmi boys Sven Basquiat et Paul Cassidy (meilleur minet européen) entourant Chris Loan et un ami, François…

– Photos : Daniel Ryder et Chris Loan

… mr Pam (la réalisatrice de Paris Perfect , meilleur DVD européen) entourée de Doryann Marguet et Gabriel Phoenix, les beaux barbus Leon Kazzo et Santi Noguera avec Paul Stag son award d’honneur en main, Keith Miller et les Helix boys Kyle Ross (qui ne ressemble plus au Twink blond filiforme de ses débuts) et Max Carter. Et Chi Chi LaRue…

– Photos : Doryann Marguet, Santi Noguera, GtenMedia et ChiChi LaRue

… Le new cumer Igor Belluci avec le top canon Théo Ford, l’un des héros de Paris Perfect, le barbu Rocco Hard avec John Strap, et le quatuor Gabriel Cross (meilleur passif et meilleur escort européen), Andro Maas, Leo Forte, Zario Travezz et Cory Tyson…

– Photos : Igor Belluci, Rocco Hard et Andro Maas

… La bande des quatre – pour la pose – Lex Anders, Troy Turner, Mathieu Ferhati et Mars Gymburger, Talor Mason et Drew Dixon, Maximus Knight et John Thomas (meilleur new cumer européen et meilleur couple à l’écran) et Calum & Cole (meilleurs modèles cam européens)…

– Photos : Lex Anders, Taylor Mason, John Thomas, Calum & Cole

… Alon Kemey (meilleur performeur européen de site de fans), les sexy daddies Timmy Essex et Steven Barrett, mr Pam interviewant l’un des appétissants HungYoungBrits, Maxence Angel. Et il y a toute sa place : car s’il est français, Maxence est effectivement bien monté et réside au Royaume-Uni ! 🙂 …

– Photos : Alon Kemey, Juniourx et Jason Pearce

… Yoshi Kawasaki avec Igor Belluci, Mr Hoist 2017 accompagné de Curtis Edwards (prix du public), Jack Harrer (meilleur mec sportif européen et porn star européenne la plus hot) complice avec Jonathan Miranda et le même Jonathan entouré de Diego Summers et l’exclusif de Falcon Studios Group, Devin Franco.

– Photos : Igor Belluci, Mr Hoist 2017, Jonathan Miranda et Diego Summers

Voici le palmarès :

Meilleur actif européen : Paddy O’Brian

Meilleur passif européen : Gabriel Cross

Meilleur new cumer européen : John Thomas

Meilleure porn star européenne fetish : Viktor Rom

Meilleur daddy européen : Tomas Brand

Meilleur minet européen : Paul Cassidy

Meilleur mec sportif européen : Jack Harrer

Meilleurs modèles cam européens : Callum & Cole

Meilleur réalisateur européen : Antoine Lebel

Meilleur site européen : Fuckermate

Meilleur DVD européen : Paris Perfect (PinkX & NakedSword)

Meilleure scène européenne : Peter Polloc & Beno Eker (Providence Fuckers-Staxus)

Meilleur couple européen à l’écran : John Thomas & Tim Kruger (TimTales)

Meilleur escort européen : Gabriel Cross

Meilleur performeur européen de site de fans : Alon Kemey

Meilleur média soutenant le porno gay : QX MEN

Porn star européenne la plus hot : Jack Harrer

Meilleure porn star internationale : Alam Wernik

Meilleur sex-toy : Cutler X Dildo

Award d’honneur : Paul Stag

Prix du public : Curtis Edwards