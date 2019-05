On ne s’amuse pas seulement à se salir les mains au cambouis dans les nouveautés de la semaine sur PinkX (21- 26 mai)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 21 mai à minuit : Du plaisir en plein air au confort du canapé (GayFrenchKiss)

Baiser à deux sur une ligne de chemin de fer abandonnée puis sur un plan d’eau, ou partouzer dans un appart, les voies du plaisir sont toujours pénétrantes ! 🙂 Deux duos et un plan à cinq.

Le pinkplus : La partouze !

Gino se tape sur la voie ferrée Ted Tn, très demandeur en coups de bite !

– Photos : Du plaisir en plein air au confort du canapé / GayFrenchKiss

Gino se dore au soleil quand le rejoint Mysmo…

– Photos : Du plaisir en plein air au confort du canapé / GayFrenchKiss

Partouze entre Maxence Angel, Kylian, Jessy Uncut, Lois Novitch et Justin XXL

– Photos : Du plaisir en plein air au confort du canapé / GayFrenchKiss

Vendredi 24 mai à minuit : Cho Minets TTBM (FrenchTwinks)

Qui dit FrenchTwinks, dit minets qui ont le sexe dans la peau. Trois duos et un plan à quatre bukkake.

Le pinkplus : Réalisé avec soin, porté par des modèles enjoués, le film compte en plus un duo qui tranche avec les habitudes : celui entre Paul Delay et Gabriel Lambert qui font joujou avec des godes. C’est top !!!

Alors que Celian Meyer se branle en matant une vidéo sur son Smartphone, Alexis Tivoli débarque et enfonce sa queue déjà dure dans sa bouche. Alexis gémit de plaisir quand arrive Bastien Leray suivi de près par Louis Meyer. Trois bites vont limer à tour de rôle la bouche de Celian jusqu’à gicler sur sa peau lisse !

– Photos : Cho Minets TTBM / FrenchTwinks

Alors que Paul Delay est en train de sucer Gabriel Lambert, il sent que le minet n’est pas très enjoué. Paul fait part de son ressenti et Gabriel finit par avouer qu’il est un peu lassé de faire toujours la même chose. Il faut croire que Paul a un sixième sens puisqu’il sort de sous le lit un paquet cadeau contenant deux énormes godes ! Gabriel retrouve le sourire et les deux minets commencent à se goder le cul mutuellement…

– Photos : Cho Minets TTBM / FrenchTwinks

Erwan Lamour invite Jules Laroche à jouer au « Touch My Body Challenge« . Jules à les yeux bandés et Erwan dirige le doigt de son partenaire sur une partie de son corps qu’il doit reconnaître…

– Photos : Cho Minets TTBM / FrenchTwinks

Après avoir démarré dans le porno chez FrenchTwinks, Xavier Sibley est parti vivre en Angleterre et a donné à sa carrière porno une dimension internationale. Pour son passage en France, il est chaleureusement accueilli par Enzo Lemercier !…

– Photos : Cho Minets TTBM / FrenchTwinks

Samedi 25 mai à minuit : Love, Lost & Found (CockyBoys)

Le couple Taylor Reign & Cory Kane et leur ami Sean Ford, qui vient de rompre avec un boyfriend, sont en vacances dans les villes de Guadalajara et de Puerto Vallarta au Mexique. L’objectif est de baiser et de remonter le moral de Sean ! Trois duos et un trio.

Le pinkplus : De belles images, des corps à corps endiablés et une fin très romantique quand Sean Ford déclare sa flamme à François Sagat à travers un poème. À noter qu’Allen King a décrit son collègue Jacen Zhu comme faisant partie des pires porn stars. Magie du cinéma ou talent des acteurs, on a l’impression que l’alchimie entre les deux est totale…

Plan à trois dans un Jacuzzi puis dans une chambre entre Allen King et le couple Taylor Reign et Cory Kane…

– Photos : Love, Lost & Found / CockyBoys

Passion torride entre Levi Karter et Troy Accola…

– Photos : Love, Lost & Found / CockyBoys

Allen King profondément entrepris par Jacen Zhu…

– Photos : Love, Lost & Found / CockyBoys

François Sagat, guide spirituel et sensuel de Sean Ford…

– Photos : Love, Lost & Found / CockyBoys

Dimanche 26 mai à minuit : Overpowered (Hot House)

Au garage ou en appart, les dominants trouvent toujours des mecs chauds du cul et de la bouche !

Le pinkplus : Un porno de très bonne facture. Avec leur physique et leur attitude, les modèles sont parfaits dans leur rôle sexuel respectif. Grand, musclé, bien monté… Austin Wolf est fantasmatique en mâle alpha !!! Il

Dans un garage, les employés Austin Wolf et Rex Cameron délaissent l’entretien d’une belle voiture de sport blanche pour faire une pause sexe…

– Photos : Overpowered / Hot House

Le viril et vicieux garagiste Myles Landon sait comment accueillir le jeune et pulpeux coursier Micky Jr…

– Photos : Overpowered / Hot House

Rien ne va plus entre le mastoc Dakota Rivers et le mignon Gabriel Cross. Ce dernier utilise pour ses besoins personnels la carte de crédit de l’entreprise de Dakota. Gabriel saura toutefois comment se faire pardonner. Un de ses atouts : son cul admirablement bombé !!!

– Photos : Overpowered / Hot House

Alors qu’Austin Wolf sort de sa douche, il surprend un voleur, Sean Zevran. Impressionné par la stature du colosse, Sean est comme paralysé. Séduit par sa prestance, il se lèche aussi les babines. Austin est également appâté par le métis et ses lèvres sensuelles. Et quand il lui touche le cul, bien cambré et arrondi, Austin sait qu’il va pouvoir se lâcher dans ses coups de boutoir !!!…

– Photos : Overpowered / Hot House

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.