« Love or Lust » : Le rap de la porn star gay Brandon Wilde

Le sexe n’est pas la seule passion de Brandon Wilde, porn star gay US en activité depuis presque 10 ans. La musique est aussi son truc. Et il nous le prouve avec son rap Love or Lust. Le clip ne déroge toutefois pas de ce qu’on connaît de lui. Ainsi n’est-on pas surpris de le voir peu vêtu aux cotés de porn stars (Beau Banks, JJ Knight, Pierce Paris, Cade Maddox, Nic Sahara), de modèles d’Andrew Christian (Nick Masc, Murray Swanby), de drag queens, de gogos et autres VIP des nuits gays hollywoodiennes…