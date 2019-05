Le palmarès des « Grabbys 2019 »

Dans la nuit du samedi 25 mai se sont tenus à Chicago les Grabbys, l’un des plus réputés Oscars du X gay américain qui fêtaient à l’occasion son 20e anniversaire. Les maîtresses de cérémonie, Chi Chi LaRue et Honney West, étaient assistées de Ryan Rose, Johnny V., Sky Knox et Calvin Banks qui se sont succédés pour annoncer le noms des vainqueurs, ainsi que des trophy boys : Blake Riley, Colton Reece, Michael Boston et Tyler Winx. Les labels Falcon Studios Group-NakedSword, CockyBoys, Helix et Men sont les grands vainqueurs. Côté acteurs, Adam Killian et Bruce Beckham sont repartis avec deux prix : celui du « flip-flop » le plus hot et un Wall of Fame pour le premier, et ceux du meilleur second rôle et du meilleur duo pour le second. Le multi-awardisé Wesley Woods a remporté le titre du meilleur acteur. Quant à Calvin Banks et Michael Roman, ils ont été élus ex aequo meilleurs performeurs de l’année.

Parmi les très nombreuses personnalités présentes, il y avait la délégation de choc et de charme des CockyBoys, Adam Killian et mr. Pam (award d’honneur « Wall of Fame »), Antonio Biaggi en compagnie de Max Konnor (bite la plus hot) et Raphael Alencar, et Jack Vidra avec Wesley Woods (meilleur acteur)…

Photos : Jake Jaxson, Adam Killian, Antonio Biaggi et Jack Vidra

… Le très séduisant Cade Maddox (actif le plus hot), Griffin Barrows (award « JustFor.Fans »), mr. Pam et Leo Forte (meilleure caméra) avec Alam Wernik (meilleur newcomer)…

– Photos : Cade Maddox, QueerMeNow, mr. Pam

… Le sublime DeAngelo Jackson (meilleur corps), Max Adonis (meilleur newcomer ex aequo avec Alam Wernik), Bruce Beckham (meilleur second rôle et meilleur duo), Jake Jaxson (meilleur réalisateur de film ou de web-série et meilleur scénario pour All Saints) accompagné de Ricky Roman, Levi Karter et Calvin Banks…

– Photos : QueerMeNow

… Boomer Banks (bite la plus hot ex aequo avec Max Konnor), Pheonix Fellington (meilleur performeur versatile), Wesley Woods tout en dentelle 🙂 (meilleur acteur), Chi Chi LaRue (meilleur réalisateur « all sex »), les quatre trophy boys Tyler Winx, Michael Boston, Colton Reece, Blake Riley ainsi que Mark Nagel (Lifetime Achievement) au côté du jeune retraité du X Ryan Rose (award d’honneur « Wall of Fame »)

– Photos : QueerMeNow

Voici le palmarès complet :

Meilleur réalisateur de film ou de web-série / Best Director Movie-Web Series : Jake Jaxson – All Saints (CockyBoys)

Meilleur réalisateur « all sex » / Best Director All Sex : Chi Chi LaRue – Black On White (NoirMale)

Meilleur scénario / Best Screenplay : Jake Jaxson – All Saints (CockyBoys)

Meilleure caméra / Best Videography : mr. Pam & Leo Forte – The Last Rose (NakedSword/Bel Ami)

Meilleur montage / Best In Editing : Jessie Garcia – The Last Rose (NakedSword-BelAmi)

Meilleur photographe / Best Still Photographer : Sam Brighton

Meilleur film ou web-série /Best Movie – Web Series : Vegas Nights (HelixStudios)

Meilleur film « all sex » / Best All Sex Movie : Zapped, Drilled and Fucked (LucasEntertainment)

Film préféré des fans « Steamworks » / Steamworks Fan Favorite : Spiderman – A Gay XXX Parody (Men)

Meilleur second rôle / Best Support Actor : Bruce Beckham – The Slutty Professor (NakedSword)

Meilleur acteur / Best Actor : Wesley Woods – Zack & Jack Make A Porno (Falcon Studios)

Meilleurs newcomers (ex aequo) / Best Newcomer: Max Adonis & Alam Wernik

Acteur préféré des fans « Squirt.org » / The Squirt.org Fan Favorite Porn Star : Rocco Steele

Award « Swiss Navy »/ Swiss Navy Award : Dillon Diaz

Award « JustFor.Fans » / JustFor.Fans Award : Griffin Barrows

Meilleur performeur de l’année (ex aequo) / Performer of The Year : Calvin Banks & Michael Roman

Meilleur performeur twink / Best Twink Performer : Joey Mills

Meilleur performeur versatile / Best Versatile Performer : Pheonix Fellington

Actif le plus hot / Hottest Top : Cade Maddox

Passif le plus hot / Hottest Bottom : Armond Rizzo

Meilleur corps / Best Body : DeAngelo Jackson

Bite la plus hot / Hottest Cock: Boomer Banks & Max Konnor

Meilleur duo / Best Duo: Bruce Beckham & Damien Stone – Stranded (Men)

Meilleur trio / Best 3-Way : le regretté Dave Slick, Ace Era & Tyler Roberts – The Slutty Professor (NakedSword)

Groupe le plus hot / Hottest Group : Julian Bell, Tyler Hill, Corey Marshall, Joey Mills, Cameron Parks, Angel Rivera & Kyle Ross – Vegas Nights (HelixStudios)

« flip-flop » le plus hot / Hottest Flip : Jessie Colter, Max Duro & Adam Killian – Nob Hill (NakedSword)

Meilleur « léchage de cul » / Hottest Rimming : Beaux Banks, Trey Donovan & Trent King – The Photo Shoot – Noir Male

Meilleur contenu original sur le Web / Best Web Original Content : JustFor.Fans

Award d’honneur « Wall of Fame »/ Wall Of Fame : Adam Killian, Ryan Rose, mr. Pam, Johnny V., David Arias

Lifetime Achievement : Mark Nagel

À voir tous les lauréats, un constat s’impose : la place des Noirs, métis et Latinos dans le top du X gay américain. Initiée en 2017 aux USA par la porn star Hugh Hunter, la critique qui avait radicalement remis en cause l’existence des catégories « ethniques » a démultiplié les chances des hardeurs « non-caucasiens » d’être plus nombreux à décrocher un prix.