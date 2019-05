Des surfeurs niqueurs et autres bons coups au programme des nouveautés de la semaine sur PinkX (28 mai – 2 juin)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 28 mai à minuit : Avoue, t’aimes ça ! (HPG)

Les tournages ne se passent pas toujours comme prévus. Mais l’essentiel, c’est le résultat : une bonne baise hard 100% vraie. Un trio et un duo.

Le pinkplus : Vraiment bien. Les modèles se lâchent complètement. Dommage qu’il n’y ait que deux scènes. À noter que le beau musclor tatoué Esteban Mounty est le mec de la plantureuse MTF Estelle Mounty.

Roman Tik est devant la caméra de HPG. Les deux acteurs qui devaient venir leur ont posé un lapin. Heureusement Dylan et Jake Spider sont dispos…

Roman Tik et Esteban Mounty s’apprécient beaucoup…

Vendredi 31 mai à minuit : Swap (TitanMen)

Aimez-vous partager votre mec ? Chez TitanMen, les couples sont open ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un entre-soi de belles bêtes velues et musclée !

À peine arrivé dans la chambre d’amis qu’Adam Ramzi – qui est en couple avec Steve Roman – demande à son hôte Matthew Bosch – qui est en couple avec Liam Knox- s’il veut bien lui montrer sa bite. Il veut vérifier qu’elle est bien non-circoncise et grosse comme on le prétend…

Après une série d’exercices de muscu, Steve Roman et Liam Knox prennent une douche – des plus hot – qui finit au pieu !

Et pendant que Hunter Marx se fait prendre par la très grosse bite de Tex Davidson…

… Luke Adams, le chéri de Hunter, drague le mari de Tex, Adam Thicke, et obtient tout ce qu’il recherche dans un plan cul ! 🙂

Samedi 1er juin à minuit : Looking For The Big One (Falcon Studios)

Lorsque des potes surfeurs se réunissent sur la côte californienne, le surf n’est pas le seul sport glissant qu’ils pratiquent. La quête de la plus grande vague se confond avec celle de la plus grosse bite !

Le pinkplus : Excellente réalisation qui ranime pour toute une génération les fantasmes qu’avaient généré les surfeurs du film Point Break. La grosse – et vraiment grosse différence, c’est que là, il n’y a pas de hold-up et que les guns ne sont que de chair 🙂

Sur une note triste, notons qu’on retrouve plein de vie Casey Jacks. Le beau modèle s’est malheureusement suicidé le mois dernier.

JJ Knight a terriblement envie de retirer le T-shirt d’Addison Blue. La finesse de son corps le fait bander très dur. Addison est lui-même très excité par le pieu de chair qui déforme le bermuda de JJ. Ce qu’il devine d’exceptionnel, il le lui faut dans la gorge et entre ses petites fesses…

Coup de foudre. Quand Pierce Paris et Michael DelRay rentrent de la plage, ils ne peuvent s’empêcher de se tenir par la main. Dans la chambre, ils s’embrassent tout naturellement et font l’amour en toute versatilité…

JJ Knight finit de surfer, retourne vers son véhicule et retire sa combinaison quand arrive Casey Jacks. Ce dernier est fasciné par les plus de 20 cm de JJ. Il veut absolument lécher, gober et faire cracher cette queue surdimensionnée…

Il fait très chaud dans la maison de bord de plage. Casey Jacks et Alex Mecum se retrouvent dans la cour arrière pour profiter du souffle marin. Mais l’attraction entre les deux hommes se fait telle qu’ils ne se contentent pas de se lorgner et que la cour est le théâtre de leur partie de jambes en l’air !

Après une journée de surf, le tatoué Dane Stewart et le musclé Tyler Roberts se reposent sur le canapé en regardant un match de football. Lorsque Roman Todd les rejoint et s’assoit entre eux deux, il remarque que Dane regarde du porno sur son Smartphone. Tous vont convenir que le sexe c’est bien mieux que le foot. Et Roman fait bien comprendre qu’il veut se faire prendre en sandwich par ses potes. C’est beau l’amitié vraie !!!

Dimanche 2 juin à minuit : Anal Bizutage (HPG)

Derrière la porte d’un loft, des amis se lancent des gages sexuels et quand ça dérape, c’est pas forcément par terre que ça atterrit !

Le pinkplus : Roman Tik toujours partant pour les délires de HPG ! 🙂

