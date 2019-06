Festival Chéries-Chéris à Metz: entretient avec Cyril Legann

Cette semaine, Pink est partenaire du festival Chéries-Chéris qui se tient à Metz et qui met à l’honneur les films LGBT. À cette occasion nous avons rencontré Cyril Legann pour qu’il nous parle brièvement du festival.

Couleurs Gaies / Chéries-Chéris Metz – Festival du film

Pourriez-vous nous présenter le festival ?

Le festival du film LGBT + de Paris « Chéries-Chéris » s’apprête à fêter ses 25 ans cette année (la prochaine édition aura lieu en novembre). Cela fait déjà quelques temps que nous réfléchissons à la possibilité de s’exporter en dehors de Paris et sa région. Il n’y a pas tant de festivals de films LGBT que ça en France, même si ces derniers temps des initiatives se sont multipliées. Certaines régions sont particulièrement mal servies ceci dit et l’Est en fait partie.

Pourquoi Metz et pourquoi l’association Couleur Gaies ?

Je suis originaire de cette ville où j’ai vécu jusqu’à mes 18 ans. J’y ai toujours des attaches familiales et j’y retourne régulièrement. C’était donc une vraie volonté de pouvoir montrer là bas des films qui n’y seraient jamais passés autrement. La ville est plutôt dynamique en ce qui concerne les activités associatives et la pride, mais côté cinéma ce n’était pas ça. Il y avait bien quelques séances organisées au Cameo mais sur des films art et essai plutôt mainstream à la « 120 battements par minute ». En revanche les films plus confidentiels restaient inaccessibles au public.

Récemment, le cinéma le Klub qui accueille ce premier weekend « Chéries-Chéris » a ouvert ses portes et s’est montré partant.

Nous avons rencontré Couleurs Gaies au Printemps des associations à Paris et c’est quelque chose qui germe depuis un peu plus d’un an. Ils organisent les Rainbow Weeks dont c’est la 3e édition, avec des expositions, des spectacles, et la marche en point d’orgue. Notre weekend s’inscrit dans ce cadre.

Et « Hard Paint » dans tout ça ?

Ce sera l’occasion de découvrir le film à Metz puisqu’il n’est pas sorti là bas. Il me semble que plus que jamais le cinéma brésilien doit être soutenu. D’ailleurs il y en aura un autre, « Bixa Travesty ». Les deux ont été récompensés au festival Chéries-Chéris (Prix du Jury et Grand Prix documentaire)

Une ou plusieurs bonne raison d’y aller ?

La programmation est très éclectique, elle reprend une partie du palmarès du dernier festival Chéries-Chéris (« Les Moissonneurs », « Hard Paint », « Bixa Travesty »), des avant-premières exclusives (« Vita et Virgina », « Luciernagas ») et une rencontre autour du documentaire « Coming out » avec son réalisateur Denis Parrot, un film très fédérateur. Il y aussi bien des fictions que des documentaires et un maximum de sensibilités sont représentées (gays, lesbiennes, trans). C’est un vrai pari, et on espère vivement que le public sera au rendez-vous pour qu’on puisse recommencer l’année prochaine.

Le festival Chéries-Chéris dont PinkX est partenaire aura lieu les 7, 8 et 9 juin 2019 au KLUB à Metz . Retrouvez les événement sur Facebook !