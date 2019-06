« The Last Rose » et les autres nouveautés de la semaine sur PinkX

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 4 juin à minuit : Porn Initiation (CrunchBoy)

En Italie et en Espagne, Jess Royan trouve matière première à ses fantasmes et aux nôtres ! 🙂 Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Un casting hyper excitant. Une caméra bien vicieuse ! 🙂

Milan. Nicola Antonio propose à Jess Royan de le filmer avec un débutant, le latino Andres Diaz…

– Photos : Porn Initiation / CrunchBoy

Madrid. Le beau gitan Pablo Hierro et le minet James Silver se retrouvent pour une défonce muy caliente !!!

– Photos : Porn Initiation / CrunchBoy

Madrid : Ery Betto baisé à tour de rôle par Rafa Marco et Yah-Jil au Boyberry, haut lieu de baise gay de la capitale espagnole…

– Photos : Porn Initiation / CrunchBoy

Milan. Nicola Antonio a pour meilleur ami Miguel Velasco, un bel hétéro open pour faire son 1er porno gay. C’est OK pour Jess ! À la condition qu’il suce direct et se fasse ensuite exploser la rondelle !

– Photos : Porn Initiation / CrunchBoy

Vendredi 7 juin à minuit : Be My Cump Dump (BulldogRaw)

Ces mecs aiment le cul et le foutre est leur moteur ! Quatre duos.

Le pinkplus : Une radicalité pornographique avec son lot de petites frappes britanniques et de mâles typés méditerranéens.

Alejandro Alvarez domine Gaston Croupier qui adore se faire prendre à quatre pattes…

– Photos : Be My Cump Dump / BulldogRaw

Sergi Rodrigez, de la bonne chair à baiser dont se repaît Graig Daniels !

– Photos : Be My Cump Dump / BulldogRaw

Le beau tatoué McKenzie Cross se fait Brent Taylor, mec viril au cul très ouvert ! Les deux gardent leurs chaussettes pendant la baise, une pratique so British !!!

– Photos : Be My Cump Dump / BulldogRaw

La petite frappe Samba met au bout de sa grosse queue la tronche et le derche de Skikes, autre petite frappe…

– Photos : Be My Cump Dump / BulldogRaw

Samedi 8 juin à minuit : The Last Rose (NakedSword et BelAmi)

Tourmenté par son avenir, la super porn star US Ryan Rose est également obsédée par une star d’Instagram, le pulpeux blond Brésilien Alam Wernik qui est actuellement à Prague. N’en pouvant plus, Ryan s’y rend et à travers l’objectif de son appareil photo, il guette la jeune star des médias sociaux qui semble avoir un penchant pour les roses et les beaux locaux…

Le pinkplus : Excellente mise en abîme de Ryan Rose dont les questionnements sur son avenir épousent celles qui ont accompagné l’annonce officielle de sa retraite du porno au moment même du tournage de cette coproduction BelAmi – NakedSword. Ryan y est bluffant d’humanité et de puissance virile. C’est comme si on le redécouvrait ! À nous faire d’autant plus regretter sa retraite. Le tout en courbe Alam Wernik est sublimissime de soumission. Damon Heart, physique de top modèle, apparaît comme un super bon coup bien vicilard. Et les BelAmi boys incarnent parfaitement une camaraderie qui rime avec partage sexuel ! Quant à la réalisatrice mr Pam, elle sait installer une atmosphère puissamment érotique, sensuelle et intrigante qui sied au thème.

À Prague, non loin de l’endroit où Alam Wernik a posté une toute nouvelle photo alléchante sur Instagram, Ryan Rose photographie des bâtiments pittoresques quand il est abordé par Damon Heart. Ce très beau gosse lui propose d’être le sujet de ses photos. Ryan acquiesce sans tout de suite se rendre compte que l’objet de son obsession, Alam Wernik, est en arrière-plan.

Damon entraîne Ryan dans un bar gay où vient les saluer un autochtone, le délicieux Serge Cavalli. Ryan quitte l’établissement pendant que Damon et Serge se roulent des pelles. L’Américain ne les verra pas se sucer et baiser en mode flip-flop…

– Photos : The Last Rose / NakedSword et BelAmi

Ryan a repéré Alam dans les rues de Prague et il le suit de loin tout en le photographiant à son insu. Il loue même une chambre d’hôtel en face de l’appartement où le Brésilien se retrouve avec Adam Archuleta. Son but : les mater, les shooter et se branler…

– Photos : The Last Rose / NakedSword et BelAmi

Dans sa poursuite obsessionnelle d’Alam, Ryan se retrouve à ne plus faire attention à ce qui est autour de lui et se cogne violemment à un réverbère. Évanoui, il se réveille dans un appartement avec trois bites au dessus de lui. Elles appartiennent aux coquins Joaquin Arenas, Jon Kael et Andrei Karenin, tous des potes d’Alam Wernick. Ryan va bien s’en empiffrer ! Il profitera aussi de leur cul en les léchant et en les pénétrant à tour de rôle !

– Photos : The Last Rose / NakedSword et BelAmi

Alam sait que le bel Américain le convoite. Alors il lui laisse un mot, une rose et des clefs pour qu’il le rejoigne dans un appartement. Ryan ne se fait pas prier. Les ébats seront passionnés, voire brutaux, une griffure finissant par marquer de rouge sang la fesse gauche du blond soumis. C’est comme si Ryan soldait en violents coups de boutoir sa carrière porno pour ne plus jamais y revenir…

– Photos : The Last Rose / NakedSword et BelAmi

Dimanche 9 juin à minuit : Trou à jus (ButchDixon)

Ils aiment la queue, le cul et le foutre ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des têtes pour la plupart nouvelle pour un porno d’une radicalité excitante. Le but de nous faire cracher à répétition est atteint !

Dans les vestiaires, le brun Tomas Salek et le blond Dale Madden rentrent d’un entraînement et vont vite comparer leur queue…

– Photos : Trou à jus / ButchDixon

Le TTBM barbu Damian Boss va vite éjaculer car la bouche de Rob Banner est juste parfaite. Mais Damian est encore plein d’énergie pour enculer…

– Photos : Trou à jus / ButchDixon

Le musclor Ivo Kerk dépiaute la petite caille Bastian Karim !!!

– Photos : Trou à jus / ButchDixon

C’est Noël et Jason Smith va bien remplir Mitchell Philips…

– Photos : Trou à jus / ButchDixon

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.