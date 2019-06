Attention danger : Un maniaque terriblement séduisant sévit sur Pinkflix !

Dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix, retrouvez un maniaque sexuel qui sévit dans le métro de Berlin et le JT du 20h subversif de Cadinot.

Der U-Bahn-Fister – Film porno allemand de Horst Braun produit par Wurstfilm (2007)

Panique dans le métro de Berlin ! Les hommes ne sont plus en sécurité depuis que le maniaque sexuel (Frank Philipp) surnommé « Fister U-Bahn » y sévit. Il abuse des voyageurs qu’il dilate sans vergogne au poing et à la queue. L’odieux personnage joue en plus de son physique avenant pour gagner la confiance de ses victimes. Bien sûr, certains voyageurs trouvent leur compte et deviennent complices des exactions du criminel en série. Que font les autorités ? Pourquoi la police n’intervient-elle pas ? 🙂

– Photos : Der U-Bahn-Fister / Wurstfilm

Un thème délicat. Il faut toujours faire la distinction entre le fantasme et la réalité. Si la vie était comme un porno, que ne ferait-on pour provoquer la rencontre avec le viril « Fister U-Bahn » ?! Qui ne serait pas complice de sa perversité ?!!!

En illimité sur Pinkflix depuis le mercredi 5 juin

Les minets de l’info – Film porno français de Jean-Daniel Cadinot produit par FrenchArt-Videovision (1995)

Cinq reportages choc du JT du 20 heures de la chaîne World Wave Quizz !

Terreur dans un établissement universitaire

Quatre jeunes Britanniques sont retenus en otage par un détraqué sexuel qui menace d’en abuser un toutes les heures si les autorités ne répondent pas à ses exigences.

Scandale des écoutes téléphoniques

Deux espions jouent aux oreilles indiscrètes. Ce qu’ils entendent les excitent énormément…

Corruption en nature

Un automobiliste est verbalisé par un contractuel. Les insultes pleuvent jusqu’à ce que les deux trouve un arrangement sexuel à l’amiable.

Face cachée de l’aide humanitaire

Au lieu de faire de don de vivres, une ONG livre des godes et préservatifs. Un des autochtones ose se plaindre et pour punition il se fait pénétrer par deux militaires chargés en principe de le secourir.

10% de consommateurs

Différentes matières grasses naturelles sont testées dans un laboratoire à l’aide de godes. Et bien sûr, les queues durcissent et les culs s’ouvrent !…

Retour sur le plateau avec un entretien entre le présentateur et une porn star gay qui finit en partouze, deux cameramen les rejoignant dans les ébats.

– Photos : Les minets de l’info / Cadinot-FrenchArt-Videovision

Réjouissant. Entre des brèves qui font référence à l’hypocrisie de nos institutions, ces cinq reportages tout aussi subversifs et l’interview qui part en live, on se dit qu’aujourd’hui les équivalents de la chaîne World Wave Quizz pourraient exister grâce à Internet ! Les blogs gays du monde entier démontrent que l’actu classée X est assez riche pour alimenter tous les jours un JT du 20 heures.

En illimité sur Pinkflix depuis le mercredi 5 juin

