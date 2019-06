Aiden Hart ou l’art et la manière de quitter le porno

Acteur porno américain à la filmographie relativement peu conséquente, Aiden Hart ne marquera sans doute pas l’histoire de l’industrie du X gay. Après seulement deux ans d’activité, il quitte d’ailleurs le porno. L’annonce de sa retraite sur Twitter n’en demeure pas moins intéressante par le portrait type qu’il dresse des porn stars. Ce qu’il dit ne déroge effectivement pas à se qu’on croit savoir sur les à-cotés et contraintes du métier. Mais à la différence de Markie More et autres confrères qui crachent dans la soupe, Aiden le fait sans animosité ni rancœur…

Je sais que depuis un certain temps vous n’avez pas entendu parler de moi et je pense que je vous dois une explication. Au cours de la dernière année je me suis éloigné de la personnalité que vous connaissez sous le nom de « Aiden Hart ». J’ai quitté mon emploi, j’ai suivi un traitement pour une dépendance à l’Adderall, j’ai déménagé deux fois, je me suis marié à un officier de l’armée, j’ai acheté une maison et aussi acquis deux bébés à fourrure. J’ai pensé que le porno, les sex-parties et l’escorting ne me menaient pas vers le bon chemin. Ne vous méprenez pas, je ne condamne pas les professions sexuelles. C’est juste que j’ai estimé que ce n’était plus ce que je voulais faire dans ma vie. Cela menaçait aussi la carrière de mon mari. J’ai également pensé que la seule raison pour laquelle j’avais musclé mon corps et voulu être aussi parfait que possible c’était pour les autres. J’avais l’impression de n’exister qu’à travers le sexe et l’attention que l’on me portait. Je ne voulais plus de ce genre de pression et je suis passé à autre chose. J’ai rencontré des gens incroyables qui font des choses assez impressionnantes dans cette industrie et je me sens très privilégié d’en avoir autant côtoyés.

Toujours vous m’inspirerez. Je suis très ému par tous ceux qui m’ont suivi et soutenu, certains dès le début. Je ne projette pas de fermer mon compte Twitter mais j’ai rendu son accès protégé et de temps à autre je le désactiverai pour ne pas trop exposer mon époux. Je vous aime tous beaucoup et vous remercie de m’avoir manifesté ce même amour. À la vôtre ! [Fin]

Au sexy et sympathique passif qui a notamment eu pour collègues Scott DeMarco et Jace Chambers chez PrideStudios…

… on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la nouvelle phase de sa vie !