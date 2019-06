Man-X se fait chaîne histoire ce week-end avec ‘Refugee’, le blockbuster de Staxus

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 15 juin à minuit : Refugee (Sauvage-Staxus)

Dans une Europe Centrale moyenâgeuse, au sud du Royaume de Bohême, tout n’est que guerre, maladie et désolation. De jeunes hommes tentent toutefois d’égayer leur funeste destinée par des amitiés viriles, voire plus… Quatre duos.

Le manplus : Sorti en 2018, Refugee est le blockbuster estampillé « historique » de Staxus. Basé sur des faits historiques, le film bénéficie de costumes, de figurants, de scènes de combat et de mises à mort qui lui donnent un cachet certain. Voici la bande-annonce soft…

Son titre et le fait qu’un des héros soit un Arabe qui trouve l’amour avec un Franc peut aussi s’interpréter sous le prisme de la crise des réfugiés syriens qui a mis à mal l’unité des états membres de l’Union Européenne et qui accentué l’extrême-droitisation des forces politiques. On peut alors percevoir le film comme un témoignage d’ouverture et de tolérance.

Guerrier plein de fougue et de bravoure, Ron Negba préfère cependant se soumettre au délicieusement bien membré Orri Gaul…

Avec la mort qui peut frapper à tout instant sur les champs de bataille, les coupe-gorges et terres buboniques, Lior Hod et Ron Negba n’hésitent pas à jouir de l’instant présent…

Captif, le guerrier arabe Charlie Keller sauve sa peau en commençant par séduire le guerrier franc Abir Tevel qui allait lui couper la tête…

La fuite du guerrier arabe s’est malheureusement accompagnée de la mort d’Abir Tevel. Le meilleur ami de ce dernier, le Franc Lior Hod, en est boulversé. Ému, Charlie Keller le convainc qu’ils peuvent vivre en paix si seulement il accepte de le suivre loin d’ici. Lior hésite, mais pas longtemps…

Dimanche 16 mars à minuit : Hung Jury (BarebackMonsterCocks-Staxus)

Quand vous avez des problèmes avec la justice et que vous chercher les meilleurs avocats pour vous défendre, il serait pertinent de faire appel à Staxus. Cela ne vous permettra peut-être pas de payer une amende ou d’éviter la prison, mais vous serez sûrs de profiter de beaux mecs dont l’appétit sexuel est sans limite. Quatre duos.

Le manplus : Le porno nous fait regretter que ce qui s’y passe est très éloigné de la vraie vie. Vous en connaissez des avocats comme ceux de Staxus ? 😉

Footballeur, le beau Jaro Stone a le sang chaud et n’a pu s’empêcher après une défaite de frapper un joueur du camp adverse. Poursuivi pour coups et blessures, il a pour avocat le très séduisant Bjorn Nykvist…

Petite frappe espagnole, Mark Fontana a des problèmes avec la police. Le sexy Milan Sharp lui apporte plus qu’un aide juridique…

Mark Fontana a souvent besoin d’un avocat ! 🙂 Cette fois-ci c’est au tour d’Alex Aurora de s’occuper de son dossier et plus encore…

Le très joli et provoquant Martin Rivers a des problèmes parce qu’il aime s’exhiber en public. L’avocat Milan Sharp est tout heureux de l’avoir comme client…

