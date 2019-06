Longue vie à Strobo mag, le nouvel agenda Clubbing et Sorties LGBT !

C’est avec une immense fierté que PinkX accompagne et soutient la sortie de la première édition de Strobo mag, le nouvel agenda clubbing et sorties LGBT (ciné, expo, théâtre et salons).

Le nouveau magazine dont le nom est un diminutif du mot « stroboscope », mettra en lumière les évents et soirées : les lecteurs y trouveront les rendez-vous clubbing, les dates des principales soirées et des festivals européens de la scène électro, avec un accent sur les DJs qui s’y produisent.

Le numéro 1 (Juillet-Août) sera disponible gratuitement sur Paris et dans des lieux choisis, et les rubriques de ce nouvel agenda sont appelées à se développer au gré des saisons et de l’actualité.

Toute l’équipe Pink souhaite à Strobo succès et longévité !