Pinkflix : Le goût pour les beaux mecs mène à tout, même à Mylène Farmer !

My Israeli Platoon – Film porno israélien de Roy Raz produit par Wurstfilm (2008)

Premier regard «non officiel» sur les Forces de défense israéliennes ! Basé sur une histoire vraie, ce film est rempli d’hommes virils qui tissent des liens intimes que peu de gens peuvent voir.

– Photos : My Israeli Platoon / Wurstfilm

Le thème de l’homosexualité au sein de l’armée israélienne nous avait déjà offert en 2002 le remarqué et remarquable Yossi et Jagger du réalisateur Eytan Fox. Un film gay non pornographique. My Israeli Platoon est pour sa part un excellent porno gay – avec en tête d’affiche la star française Ludovic Canot -, qui révèle un futur grand nom de la publicité et des clips vidéo : Roy Raz. À titre d’exemples, c’est lui qui a réalisé en 2011 le clip Lonely Lisa de Mylène Farmer…

… L’homoérotique Echo d’Anggun en 2012…

… Le sulfureux Disintegration de Monarchy ft. Dita Von Teese en 2013…

… Le sexy – et morbide ! – L’effet de serre de Shy’m en 2014…

… Le sexuel et perturbant Captain Ship de Sasha & The Bear en 2017…

… Et le délirant Bassa Sababa de Netta en 2019 !

Roy Raz, un réalisateur qui faisait déjà montre de son talent pour titiller nos sens dans My Israeli Platoon.

Techno Boys – Film porno français de Jean-Daniel Cadinot produit par FrenchArt-Videovision (1997)

Recrutés pour un reportage vérité, des jeunes beaux gosses ne doivent rien cacher de leur vie sur le plateau et en coulisses, y compris les admirateurs qui pénètrent leurs chambres d’hôtel, la séance de casting avec le producteur et son assistant, et le pompier de sécurité et les machinistes qui craquent devant leur beauté et leur érotisme.

– Photos : Techno Boys / Cadinot

Cadinot anticipait l’avènement de la télé réalité qui allait envahir nos écrans quelques années plus tard. Heureusement, lui montrait sans hypocrisie du sexe !

