Certains l’aiment vraiment très chaud sur Pinkflix !

Aux histoires de sexe qui se résument aux pratiques habituelles, certains en veulent beaucoup plus. Actifs, ce sont des mâles hyper agressifs et retors qui ne supportent aucune contestation, ou alors juste de façade afin d’attiser leur vices. Passifs, ce sont des s****** qui ne semblent exister que pour se soumettre à ce que d’autres appelleraient humiliation et asservissement. Tous les goûts sont dans la nature. « Some like it hot« . Et les mecs de Slut At Your Service l’aiment vraiment très chaud ! 🙂 Un film de la série Young Bastards à retrouver dès maintenant et en illimité sur Pinkflix !

Le macho Sergio Mutty est un nerveux qui sait parfaitement comment préparer Dylan Ayrton à ses exigences. Le jeune homme lèche les panards fumants de son maître puis se prend les caresses cuisantes d’une ceinture avant de jouir de ses coups de reins.

– Photos : Young Bastards 12 : Slut At Your Service (Spritzz)

David Paw veut que tout soit parfaitement clean chez lui. Et qu’une trace sur une vitre se fait trop apparente, il convoque et soumet son nouvel homme de ménage, Dani Rivera. Il lui ordonne de lustrer la plaque de verre avec sa langue, de s’agenouiller sur le sol – tout en se faisant élargir la rondelle avec un gode – et de lécher ses orteils. son conditionnement n’est pas fini ! Dani se prend les 21 cm brutaux de son boss, d’abord en pleine gorge puis au tréfonds de son rectum !

Oh… Pauvre Rafa Marco. Il a le malheur de tomber sur Danman qui s’en sert pour décharger toute sa colère accumulée par une journée de merde. Un beau bâtard de sneaker que ce Danman doublé d’un queutard fini ! Mais faut-il vraiment plaindre Rafa à le voir si servile et cuisses ouvertes ?

Les « K-sos » Abraham Montenegro et Izan Loren se défoulent sur le tout frêle barman Ruben Bart. Il l’arrose de bière, lui crache dessus… et l’oblige même à lécher son bar. Et ce n’est que le début de leurs plans dépravés. Ruben est ligoté, maintenu contre un mur, affublé d’un crochet anal ! Il se fait ensuite remplir impitoyablement la bouche et le cul par l’un et l’autre ! Oh… il ne faut pas le plaindre : Ruben est tout à sa joie d’être réduit à l’état de trou !

Et d’autres films et scènes, comme Blindfolded & Bound, Fuck Machine et Feet’n Fuck de la série de Spritzz Young Bastards sont en illimité sur Pinkflix, disponibles seulement sur le site pinkx.eu.