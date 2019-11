Chéries-Chéris : La séance Pink Samedi 23 novembre au Mk2 Beaubourg

Dans le cadre du festival Chéries Chéris dont PinkX est partenaire, nous sommes fiers de vous présenter la séance pink qui sera cette année consacrée au film JONATHAN AGASSI SAVED MY LIFE.

Israël. 2019

1h26

Documentaire en VOSTF

Interdit – 18 ans.

Réalisation : Tomer Heymann

« J’ai le meilleur travail au monde », dit Jonathan Agassi, l’une des plus grandes stars du porno gay. Outre ses nombreux tournages, il apparaît aussi dans des shows télévisés et propose ses services en tant qu’escort. Le réalisateur Tomer Heymann l’a suivi pendant huit ans entre Berlin et Israël.

Interdit aux moins de 18 ans, ce documentaire choc offre un regard rare sur le monde du porno, en faisant le portrait touchant et sans fioritures d’une personnalité complexe, Jonathan Agassi. Incroyable comme la star israélienne a pu se livrer avec une telle authenticité à son réalisateur ! Rien n’est caché de son intimité : sa quête désespérée d’amour, ses rapports compliqués avec ses parents, son style de vie destructeur, son rapport extrême au sexe et à la drogue… Une œuvre inconfortable et au final bouleversante.

Mercredi 20 nov. 22h20 ›› MK2 Quai de Seine

Samedi 23 nov. 22h00 ›› MK2 Beaubourg

Séances proposées en partenariat avec Pinkx.eu