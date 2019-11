Jeux Concours Chéries-Chéris : Gagne ta place pour la scéane Spéciale PinkX.eu !

JONATHAN AGASSI SAVED MY LIFE

Résumé :« J’ai le meilleur travail au monde », dit Jonathan Agassi, l’une des plus grandes stars du porno gay. Outre ses nombreux tournages, il apparaît aussi dans des shows télévisés et propose ses services en tant qu’escort. Le réalisateur Tomer Heymann l’a suivi pendant huit ans entre Berlin et Israël

VOSTFR – Interdit aux -18

Un film de Tomer Heymann.

Mercredi 20 nov. 22h20 ›› MK2 Quai de Seine

Samedi 23 nov. 22h00 ›› MK2 Beaubourg

