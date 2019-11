Le superbe Chris Loan a retrouvé l’amour !

« J’attends l’amour de mes rêves

J’attends l’amour

La douceur et la fièvre

Il peut venir

Je suis prêt à aimer vraiment

J’attends l’amour

Simplement… »

On a juste changé l’orthographe d’un mot, mais le refrain du hit de Jenifer décrit assez bien ce que vit actuellement l’une des porn stars françaises ayant le plus de followers : Chris Loan !

Livre ouvert sur sa vie amoureuse, le beau et récemment primé aux PinkX Gay Video Awards Chris Loan a plus d’une fois partagé ses peines et désillusions. Il n’en est que plus touchant. Star des plus désirables, il vit ce que beaucoup éprouvent. Après une vingtaine de jours de silence sur Twitter, il a toutefois fait cette confidence. C’était le 24 octobre :

Hi! 🙂

If I do not post anything it's because I'm in a relationship now with a beautiful guy ❤️

And I have plans for the future that will be different from porn ..

Clue ⬇️

📸📸 pic.twitter.com/fryyS1DvMc

— Chris Loan (@Chris_LoanXXX) October 24, 2019