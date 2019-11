Les tendres amitiés sont déchirantes ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 23 novembre à minuit : Ass Fuckers’ Romance (Southern Bareback Inc.)

Nos jeunes mecs adorent se faire lécher le cul avant de pouvoir s’empaler sur de beaux morceaux pour provoquer des ejacs abondantes. Cinq duos.

Le manplus : Le Texan Tyler Tyler Tremallose est particulièrement mignon. Et Lucifer Angel, quel pseudo !!!

Lucifer Angel envoûté par la pine d’Aiden Ward …

– Photos : Ass Fuckers’ Romance / Southern Bareback Inc

Xavier Ryan déchiré par le romantique Justin Cross…

– Photos : Ass Fuckers’ Romance / Southern Bareback Inc

Le tendre Tyler Tremallose possédé par Lucifer Angel…

– Photos : Ass Fuckers’ Romance / Southern Bareback Inc

Billy Saint en totale dévotion envers Xavier Ryan…

– Photos : Ass Fuckers’ Romance / Southern Bareback Inc

Tyler Tremallose amoureusement défoncé par Aiden Ward…

– Photos : Ass Fuckers’ Romance / Southern Bareback Inc

Dimanche 24 novembre à minuit : MaXXXed Out (DirtyFuckers-Staxus)

Que fait-on quand on est tout seul et qu’on ne pense qu’à baiser ? Les minets de Staxus ont la réponse : rencontrer au plus vite un mec, l’aguicher et se donner corps et âme !

Le manplus : la scène du billard avec Troy Stevenson et Martin Love donne envie d’y jouer en suivant les mêmes règles ! 🙂

Après avoir dilaté le skateur Aaron Aurora avec un gode énorme, le très joli Marc Sage lui laisse prendre « sa revanche » en lui donnant son cul !

– Photos : MaXXXed Out / DirtyFuckers-Staxus

Le mignon Troy Stevenson prétend vouloir apprendre à jouer au billard. Le musclé Martin Love a bien compris où veut en venir le minet en chaleur !…

– Photos : MaXXXed Out / DirtyFuckers-Staxus

Si Darin Bone (alias Goliath) en a dans le slip, il est à fond auto-reverse. Sa rencontre avec Milan Sharp se fera en mode flip-flop !

– Photos : MaXXXed Out / DirtyFuckers-Staxus

