Réalisé par l’écrivain Ori Ravid et présenté dans divers festivals de films LGBT, Matt est un court-métrage doux-amer sur la relation d’une nuit entre deux hommes qui n’ont pour autre point commun que d’avoir le même prénom : Matt. L’un, le plus jeune, le moins expérimenté, est une étudiant infirmier qui doute de son sex-appeal. Il est interprété par Patrick Wallace.

L’autre, un fantasmatique daddy – qui plus est un architecte vivant dans un loft !, est incarné par la super porn star Colby Jansen. Depuis quelques jours Matt est en ligne sur Vimeo :

La vie sexuelle et amoureuse riche et fluide de Matt /Colby Jansen, son statut social élevé ainsi que ses exigences en matière de mecs que croit deviner Matt/Patrick Wallace en voyant l’illustration de Tom of Finland dans les toilettes, tout cela agit comme une frontière indépassable.

L’angoisse de n’être ni à la hauteur ni à sa place l’empêche de se livrer pleinement et de partager avec l’autre une nuit de rêve… qui en appelait d’autres.

Comme il est terrible d’entrebâiller une porte ouvrant sur un autre possible pour la refermer au plus vite !