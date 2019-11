Un niqueur en série, un top chef sexe, un tentateur en costard-cravate et des noctambules assoiffés de f***** au programme de la semaine sur PinkX (26 novembre – 1er décembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 26 novembre à minuit : Rex Helix ou la passion du sexe (GayFrenchKiss)

Rex Helix a toujours envie de baiser et ses plans culs sont plutôt faciles à trouver car il est beau mec, bien monté et actif ! Trois duos.

Le pinkplus : Rex Helix est hyper craquant ! Ses partenaires aussi !!! GayFrenchKiss s’honore de mettre en avant des mecs d’autant plus excitants qu’ils évoluent dans un quotidien accessible et qu’ils ressemblent à nos voisins les plus charmants.

Rex Helix héberge pour quelque jours Toni Paris. La proximité crée des désirs…

– Photos : Rex Helix ou la passion du sexe / GayFrenchKiss

Rex rentre avec un plan qu’il a levé dans la rue, Francisco, un beau black qui aime les grosses bites. Rex ne le décevra pas !

– Photos : Rex Helix ou la passion du sexe / GayFrenchKiss

Rex débarque chez Logan Aballo pour baiser Lucas. Logan apprécie moyen – car il aime vraiment beaucoup Lucas ! – mais il laisse faire…

– Photos : Rex Helix ou la passion du sexe / GayFrenchKiss

Vendredi 29 novembre à minuit : Traquenard en cuisine (FrenchTwinks)

Traquenard en cuisine est la parodie X gay de la fameuse émission culinaire animée par Philippe Etchebest. Dans le rôle du chef étoilé venant en aide à des restaurateurs qui n’y arrivent pas, le superbe de virilité Chris Loan.

Le pinkplus : Le scénario, les dialogues, la mise en scène, les acteurs, la partouze… Un excellent FrenchTwinks !!!

Le Chef Chris Loan vient aider Jules Laroche et Corentin Tessier pour essayer de sauver leur restaurant qui est au bord de la faillite. Le jeune couple est en crise et leur serveur Gabriel Lambert est complètement perdu au milieu des disputes permanentes. Le Chef demande à s’entretenir en tête à tête avec Gabriel pour lui rappeler les principes de base de son métier. Et pour que ça rentre bien, que Gabriel associe rigueur et plaisir, Chris le bourre !

– Photos : Traquenard en cuisine / FrenchTwinks

Pour le deuxième jour de sa mission, Chris a décidé d’observer les trois garçons en plein service. C’est une catastrophe ! Jules est totalement à la masse, Corentin ne fait que de lui hurler dessus et les clients perdent patience. Le service est un fiasco total !!! La seule solution qu’envisage Chris c’est de réconcilier le couple. Pervers, il déshabille Corentin dans la cuisine et le force à sucer Jules. Interloqués, les deux jeunes hommes s’exécutent sous les encouragements de Chris qui se livre à un véritable coaching. Jules bande dur et l’ambiance se détend. Mais Chris va beaucoup plus loin. Il attrape les deux garçons par le cou et les entraîne, nus, dans la salle, face aux clients. Il leur ordonne de montrer à tous qu’ils peuvent s’entendre et travailler en équipe ! Si les clients du restaurant sont choqués et s’en vont, Paul Delay reste. S’ensuit une méga touze…

– Photos : Traquenard en cuisine / FrenchTwinks

Les méthodes non conventionnelles du Top Chef ont eu un effet positif sur Jules et Corentin. Les deux patrons sont enfin réconciliés, les affaires vont mieux et ils ont décidées de fêter avec panache le début de leur succès !…

– Photos : Traquenard en cuisine / FrenchTwinks

Samedi 30 novembre à minuit : Hector De Silva Suited Up (MenAtPlay)

Le beau, viril et fringuant Hispano-portugais Hector De Silva utilise sans relâche – et à merveille ! – sa grosse bite dure ! Quatre duos et un solo.

Le pinkplus : Que tous ces hommes sont beaux ! Qu’est-ce qu’ils peuvent être expressifs dans la baise. À vous donner envie d’abandonner survêts et blue-jeans pour des costumes taillés sur mesure ! 🙂

Hector De Silva reçoit un professeur d’anglais, Nicholas Brooks. Il est très agréablement surpris : Nicholas est tout simplement magnifique et réceptif aux caresses, baisers et plus encore…

– Photos : Hector De Silva Suited Up / MenAtPlay

Espion à la solde de l’Union Européenne ? Hector De Silva se fait surprendre en train de voler des données sensibles sur l’ordinateur portable du Russe Dato Foland. Ce dernier l’a mauvaise : il kidnappe Hector, le ligote et le soumet à un interrogatoire poussé. Trop poussé. Car le plaisir qu’éprouve le Russe en sodomisant Hector lui fait oublier sa vigilance… 🙂

– Photos : Hector De Silva Suited Up / MenAtPlay

Quand on a du mal à gagner de l’argent, on est capable de tout. Pietro Duarte a beau travailler dur dans le bar de Hector de Silva, il n’arrive pas à payer ses factures. Alors il décide de se renflouer en prenant dans la caisse. Mais Hector l’a vu voler l’argent et ne veut plus qu’une chose : être remboursé en nature ! …

– Photos : Hector De Silva Suited Up / MenAtPlay

Les hommes qui manifestent le plus de répulsion envers l’homosexualité sont bien souvent ceux qui ne pensent qu’à une bonne bite dans leur cul ! Missionnaire d’une religion où le sexe entre hommes est une perdition, Axel Max frappe à la porte de Hector dans l’espoir de lui faire prendre le chemin des justes. Hum… Hector voit clair dans le trop beau Axel. Ce que le missionnaire vénère le plus n’est pas son dieu, mais la bite ! 😉 🙂

Le beau Hector De Silva en solo !

– Photos : Hector De Silva Suited Up / MenAtPlay

Dimanche 1er décembre à minuit : Just One Night (JakeJaxson-CockyBoys)

New York est la ville qui ne dort jamais, celle dont les habitants sont toujours en mouvement. Just One Night suit plusieurs de ses résidents qui passent une nuit mémorable. Quatre duos.

Le pinkplus : Une plongée fantasmatique dans un New York idéalisé. La photographie est superbement cinématographique.

Après avoir vagabondé dans les rues de New York, puis participé à une soirée très hot au Musée du Sexe, Sean Zevran et Levi Karter font l’amour avec passion…

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Calvin Banks quitte la soirée, prend le métro et croise Allen King. L’attraction entre les deux est immédiate. Dehors, dans la nuit seulement éclairée par les phares d’une voiture, les deux jeunes hommes s’entre-pénètrent fiévreusement !

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Taylor Reign et Jacen Zhu sont sur une terrasse puis se retrouvent en toute intimité à l’intérieur d’un appart…

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Boomer Banks et Michael DelRay en mode flip-flop des plus tendres et des plus déchirants ! Boomer en a une qui est vraiment très grosse !!!!

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

