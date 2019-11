Logan Moore veut qu’on agisse sur le climat car « dans environ 10 ans, on ne pourra plus revenir en arrière. »

À la liste des people qui militent contre le réchauffement climatique, il faut ajouter la super porn star Logan Moore. Dans une interview publiée le 25 novembre sur DailySquirt, le Hollandais manifeste son engagement à la cause ainsi que sa volonté de nous inspirer à faire de même. Extraits:

« Je vis dans l’un des meilleurs pays du monde. Bien que nous ayons commis de grosses erreurs aux Pays-Bas, nous sommes des leaders mondiaux pour ce qui est de rendre la planète meilleure. Nos rues sont très propres, nous gardons nos bâtiments comme neufs et nous faisons du vélo au lieu de conduire. Nous nettoyons les océans et nous enseignons aux autres pays comment gérer les inondations et la pénurie d’eau. Nous avons réduit les limites de la vitesse au volant pour minimiser les émissions de carbone et nous avons pour objectif de cesser de consommer de l’essence dans nos maisons. Les Pays-Bas sont si petits – je me demande parfois quel genre de changement nous pouvons apporter par rapport à tous les grands pays. Mais quelqu’un doit être le premier, non ? Je ne comprends pas les gens qui se concentrent sur des arguments économiques pour contrer des mesures visant à protéger l’environnement. Si vous vous souciez plus de gagner de l’argent que du changement climatique, que pensez-vous qu’il va se passer dans dix ans, lorsque le mode de vie de chacun en sera affecté ? Les gens voudront-ils acheter de nouveaux vêtements ou partir en vacances de luxe ? Non, nous serons tous malades et coincés dans des intérieurs. Nous devons agir maintenant. »

Nous ignorions que les Pays-Bas étaient si en pointe dans la lutte contre le changement climatique. On les voyait plutôt comme un paradis fiscal pour multinationales peu soucieuses des droits sociaux et de l’environnement.

Pour ce qui est de la crédibilité d’une porn star sur ces questions, Logan répond, sûr de lui : « Je travaille dans l’industrie du porno et je me vois toujours comme un modèle. C’est pourquoi je parle de choses telles que celles-ci quand je pense que c’est nécessaire. » Cette confiance en lui vient effectivement de sa carrière X : « Travailler dans le porno m’a aidé à croire davantage en mes compétences. Cela m’a aidé à comprendre que si je pouvais faire cela, je pouvais tout faire. »

Logan Moore, avec, beaucoup ou sans barbe !

