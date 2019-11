Arad demeure l’ami de la star déchue Topher DiMaggio

Arad WinWin : « Ce vendredi 22 novembre, on sera à Mexico, au Esfinge, moi et mon pote Topher Dimagio. Ne nous manquez pas. Je vous y verrai. 🎊🎈😘 »

Topher DiMaggio : « Rejoignez-moi et mon meilleur ami Arad Winwin au Esfinge. Vous savez que ce sera vraiment super. »

Que des acteurs porno annoncent conjointement leur participation à un live-show est dans l’ordre des choses. Qu’ils utilisent les expressions « mon pote » et « mon meilleur ami » n’a également rien d’exceptionnel. Sauf que tout l’est dans le cas présent. Arad, l’iconique réfugié politique iranien, actuel exclusif de Falcon Studios Group et modèle phare de la marque de sous-vêtements Andrew Christian (relire ici son Summer of Porn stars) s’affiche avec Topher DiMaggio, la star déchue, boycottée, frappée d’opprobres depuis un tweet daté du 21 janvier 2018…

Le flyer posté sur le compte Instagram d’Arad entretient la confusion : modèle officiel d’Andrew Christian, Topher ne l’est plus depuis février 2018 !

Le flyer de la soirée posté par Topher laisse également croire qu’il demeure un modèle de la marque de sous-vêtements US. Il est vrai qu’il en a été l’un des mannequins les plus emblématiques…

Flashback ! L’affaire Weinstein et la libération de la parole qui s’en était suivie avec la déferlante #MeeToo et #BalanceTonPorc avaient aussi touché l’industrie du X gay. Super porn star tournant pour les plus grands studios et top modèle des marques Andrew Christian et FleshJack, Topher DiMaggio avait été déboulé de son piédestal après les accusations de viol et d’agression sexuelle proférées à son encontre par l’acteur porno Tegan Zayne. C’était le 21 janvier 2018.

– Photo : Tegan Zayne et Topher DiMaggio / CockyBoys

Dans les jours qui suivirent, au moins deux autres hommes l’avaient accusé de faits similaires. Andrew Christian et FleshJack s’étaient alors publiquement désolidarisés de leur modèle devenu infréquentable. Les boîtes de prod pour lesquelles Topher travaillait régulièrement s’étaient également mis à le boycotter. Au vu de sa fiche sur GayEroticVideoIndex, Topher a toutefois continué de tourner, mais seulement depuis janvier 2019 dans des scènes qui n’ont plus le faste de ce qu’il avait connu. Tous ses amis stars d’antan semblent l’avoir abandonné. Un seul lui manifeste publiquement son amitié : Arad.

« Un ami sincère se reconnaît dans l’infortune. »

La popularité de son ami Arad peut-elle jouer en faveur de Topher DiMaggio ? Ce show au Mexique laisse-t-il présager un retour en grâce de « l’accusé coupable sans autre procès que celui de l’opinion publique » ? Ou n’est-ce que la réminiscence fugace d’un gloire passée irrémédiablement ternie ?