Oubliez ce que vous croyez savoir sur le sexe des Anges. Ils sont énormes ce week-end sur ManX !

Samedi 30 novembre à minuit : French Spermoboys 3 : Get Lucky (Comme des Anges)

Cinq jeunes couples nous ouvrent les portes de leur chambre et de leurs trous béants, se lèchent, s’embrassent au foutre, se pilonnent le cul et la bouche avec tendresse, passion, et parfois même avec férocité.

Le manplus : Que ces modèles sont beaux et TTBM ! Comme ils sont sensuels ! Et qu’est-ce qu’ils baisent bien !!!

Bordeaux. Un couple extrêmement sexuel et désirable : Julien Solignac, le macho il y a encore peu de temps hétéro, est tout en silences bourrus et en tendresse, tandis que Tadzio Giacalone est toute la Sicile dans un regard, un silence ou une repartie qui fuse. L’Italien se fera doucement – mais surement ! – exploser la rondelle !

– Photos : French Spermoboys 3 : Get Lucky / Comme des Anges

Paris. Juan Perez est un beau bourrin avec une bite énorme et dure. Il baise divinement son mec, le charmant et endurant Enzo de Merac. Il faut le voir, le cul complètement ouvert à force de se faire démolir tous les soirs par un truc aussi gros !

Chartres. Tao Reva et Hugo Thorel, paradoxalement opposés et en même temps terriblement semblables. Le Brésilien choppe Hugo, le prend en main, le retourne, le culbute, le re-retourne et le réencule. Hugo finira le trou béant et dégoulinant de sperme.

Avignon. Louis-Michel Alvarez, un vrai beau gosse, genre brun ténébreux avec une très grosse queue est très, très amoureux de son blondinet, Valentin Renaud. Il le chouchoute, le câline, l’embrasse, l’encule fort et jute dans sa bouche. Mais le mignonnet veut aussi sa part ! Valentin retourne le macho, l’encule et l’enfoutre !

Angoulême. Un couple magique : Jeremy Castellan et Elijah Verrader. Magique parce que Jeremy est beau, que sa maison est belle, que son corps est magnifique. Magique parce que son mec est un dieu vivant couleur caramel. Magique pour la splendide esthétique du couple qu’ils forment et pour leur superbe complicité !

Dimanche 1er décembre à minuit : Introducing 2 (HelixStudios)

Le fait de dire que rien n’est aussi bon que la première fois a tout de même un peu de vérité. Notre série « introducing » parle de la toute première fois de nos mecs favoris et de tout le plaisir que l’on a à les regarder…

Le manplus : Très excitant. Les modèles sont tous délicieux !!! À noter que parmi les new cumers du film, c’est celui qui a la queue la plus grosse qui est devenu une super porn star : Calvin Banks ! Il n’y a pas à dire, la taille compte !!! 🙂

Calvin Banks a rencontré la star d’Helix Tyler Hill au parc de Balboa de San Diego. Ils ont tout de suite sympathisé et Calvin est plus que déterminé à se lancer dans le porno. Surtout qu’en plus d’être beau gosse, il a dans son fute une bite épaisse de 22 cm. Une caractéristique physique très convoitée par l’industrie du X !

– Photos : Introducing 2 / HelixStudios

Josh Brady est un très appétissant jeune macho qui se fait un plaisir de montrer toute sa vigueur taurine avec le modèle d’Helix Cooper Steel !

Christian Bay est un garçon magnifique avec un sourire hollywoodien. Pour lui montrer les bases du porno et en savoir plus sur ce qu’est une porn star, il est associé au HelixBoy Tyler Hill. Une rencontre torride !!!

Wes Campbell explore profondément le new cumer Robin Moore. Ils discutent de ses expériences sexuelles, de sa ville natale et, bien sûr, du genre de pornos qu’il aime. Il adore les minets ! Il est donc venu dans le bon studio! Son ultime fantasme est de baiser à l’extérieur, en public. Wesley percute et emmène Robin vers une cage d’escalier…

