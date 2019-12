Send an email

Beaux légionnaires, vacanciers hot et t**** à lascars sont au programme de la semaine sur PinkX (3 – 8 décembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 3 décembre à minuit : Army Breeding (BulldogRaw)

« Sueur, crachats et sperme » est la devise de nos légionnaires qui passent plus de temps à baiser qu’à s’entraîner ! Quatre duos.

Le pinkplus : Trip militaire dont Nathan Hope est la vedette !

Le skinhead Jason Domino et le Français Nathan Hope utilisent leur temps libre à jouer au poker. Nathan a une technique très spécifique pour distraire son adversaire : sortir sa bite de sous son boxer ! Jason laisse tomber ses cartes et cède à la tentation…

– Photos : Army Breeding / BulldogRaw

L’Écossais AJ Alexander peut bien dire à sa petite amie qu’il l’aime, ça l’excite de voir son musclé et ténébreux camarade de chambrée, l’Espagnol Antonio Miracle, transpirer en faisant ses exercices. Antonio n’est pas dupe. Et quand il surprend AJ en train de mater grave son torse en sueur il décide de passer à l’attaque…

– Photos : Army Breeding / BulldogRaw

Alors qu’il se réveille au milieu de la nuit en bandant dur, Drew Kingston se dit que son camarade Johannes Lars pourrait faire l’affaire. Et il n’a pas tort ! Johannes s’ouvre en grand pour accueillir dans sa gorge puis son cul le chibre XXL de Drew !

– Photos : Army Breeding / BulldogRaw

Skikes et Nathan Hope ne peuvent plus refréner leurs pulsions…

– Photos : Army Breeding / BulldogRaw

Vendredi 6 décembre à minuit : Hidden Palms (Falcon Studios)

Dans une villa de rêve – sous le soleil californien ! -, dix mecs moulés dans leur maillot de bain bien rempli devant et rebondi derrière ne pensent qu’à une chose : jouir ! Six duos dont l’un consiste en des anulingus et des fellations.

Le pinkplus : Depuis la sortie du film en 2017, deux des acteurs qui y sont sublimés ont vu leur destin de star se briser : Casey Jacks s’est suicidé cette année et Topher DiMaggio se coltine une sordide réputation depuis les accusations rappelées récemment ici.

Roman Todd et Brent Corrigan en toute complicité hyper-sensuelle…

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Casey Jacks avide du très gros sexe de Pierce Paris…

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Le TTBM JJ Knight profondément en Jake Ashford !

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Topher DiMaggio se fait romantique et déchirant avec Casey Jacks…

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Dante Colle intensément en Addison Graham…

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Pierce Paris et Jake Ashford se régalent de leur bite et le leur cul !

Photos : Hidden Palms / Falcon Studios

Samedi 7 décembre à minuit : Lascars de Téci #03 (Citébeur)

Troisième opus de la série à succès signée Citébeur. Cinq duos.

Le pinkplus : Que Samy Lakhdar est mignon ! Comme Juan Florian est parfait en en actif dominant !!!

Le cagoulé Mystifier s’attaque au bogoss Samy Lakhdar et déchaîne toute sa force africaine dans son petit trou de Rebeu !

– Photos : Lascars de Téci #03 / Citébeur

Bogoss aux yeux bleus avec un petit sourire charmeur, Roman Tik a en plus pour lui d’être un passif expérimenté qui encaisse à fond les grosses bites de cité. Cette fois-ci, c’est le Rebeu Cashteub qui le nique profond !

– Photos : Lascars de Téci #03 / Citébeur

Le macho TBM Juan Florian se trouve un pote barbu très docile, Manu, et lui fait sa fête !…

– Photos : Lascars de Téci #03 / Citébeur

La barbe est une fierté pour l’homme. Une belle barbe noire, bien entretenue, sur un rebeu bien viril, ça fait triquer les gays. Samy Lakhdar a trouvé son nouveau fantasme : Tahar…

– Photos : Lascars de Téci #03 / Citébeur

Juan Florian est cho bouillant aujourd’hui. Il veut niquer, niquer, niquer et encore toujours niquer ! Il a fait la fête toute la nuit, mais cela n’a pas encore calmé ses ardeurs. Tôt le matin il tape à la porte de Yo Deep, bien décidé de se vider les couilles…

– Photos : Lascars de Téci #03 / Citébeur

Dimanche 8 décembre à minuit : Urban Déprave (Brutes de Sexe)

Dans les tréfonds d’une cave, aux douches et local technique d’un sauna parisien, en passant par une chambre d’hôtel, des passifs se livrent sans tabou à des gros calibres.

Le pinkplus : La double pénétration du new cumer asiatique Nicky Hole, le bien nommé ! Thiago Monte est irrésistible en mâle alpha !! Et Leo Rustine fait son comeback !!!

Thiago Monte, boss surpuissant à grosse queue, soumet le jeune bâtard Tonio Paris dans une cave du 10ème quand débarque Paul Burning…

– Photos : Urban Déprave / Brutes de Sexe

Le très mignon Nicky Hole fait fort : limage intensif de son trou et DP par Thiago « 22 cm » Monte et Léo Rustine.

– Photos : Urban Déprave / Brutes de Sexe

Tony a toujours le cul en feu et un gode est parfait pour se soulager !!!

– Photos : Urban Déprave / Brutes de Sexe

Nick Hole est accro à la grosse queue de Thiago Monte. Thiago adore le trouer ! Ils étaient faits pour se retrouver !… 🙂

– Photos : Urban Déprave / Brutes de Sexe

