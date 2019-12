De beaux minets très peu farouches sur Pinkflix !

Épicentre de la pop culture, la Californie regorge de beaux gosses qui ressemblent à des acteurs de séries TV, des chanteurs à succès et autres mannequins pour boissons énergisantes. Si beaucoup ont un jour caressé le rêve de devenir célèbres, relativement peu parviennent à devenir des stars. Tous n’ont pas le talent et/ou l’audace de leur rêve de gloire. Les modèles de California Boys #2 ont les deux ! Sortie 2017, cette excellente production de HelixStudios a un casting éblouissant. Aux super porn stars déjà en place telles qu’Evan Parker et Kyle Ross, il y a Blake Michell qui allait devenir l’un des rares acteurs X à garder ses lunettes dans ses scènes. Iconique, il fut celui qui obtint le plus de prix lors des GayVN Awards 2018.

Originaire du Sud des USA, le blondinet Noah White a l’enthousiasme de ses 18 ans et la volonté de donner le meilleur de lui-même pour sa toute première scène porno. La star d’Helix Evan Parker se fait un plaisir de l’initier…

Photos : California Boys #2 / HelixStudios

Fan de comics, de top modèles et de François Sagat – au moins deux de ses photos parues en 2015 dans la revue Gay Times sont scotchées sur les murs -, Jackson Clark invite dans sa chambre le blond Jessie Montgomery…

Photos : California Boys #2 / HelixStudios

Une promenade dans un parc se transforme en bonne baise dans un lit : Justin Owen à fond dans Kyle Ross !

Photos : California Boys #2 / HelixStudios

Les transports en commun sont propices aux rencontres sexe. Le beau cul de Tyler Hill accueille avec plaisir la bonne queue d’Andy Taylor !

Photos : California Boys #2 / HelixStudios

Le beau temps peut aussi faire défaut en Californie. Mais ce n’est pas grave. Bastian Hart trouve refuge dans une chambre, la même où il y a des photos de François Sagat. Le délicieux minet s’y fait superbement double-pénétré par Kody Knight et Blake Mitchell !

Photos : California Boys #2 / HelixStudios

