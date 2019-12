La surprise est énooooooorme ce week-end sur Man-X !!!

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 7 décembre à minuit : French Spermoboys #4 : Get Creamed (Comme des Anges)

Patins, défonce et sperme : pénétrez dans l’intimité de super beaux mecs. Cinq duos.

Le manplus : Qu’est-ce que les queues sont grooooooosses !!! Les passifs ne peuvent qu’exprimer vocalement l’intensité jouissive et dévastatrice des accouplements.

Paris. Juan Perez – bogoss à grosse bite vu dans French Spermoboys #3 – a changé de mari ! Son nouveau minet, Andrea Torelli, est tout aussi canon que le précédent, mais il est plus serré du cul. Alors ça entre doucement… mais ça rentre !

– Photos : French Spermoboys #4 : Get Creamed / Comme des Anges

Lyon. Alexis Santoni, pompier dans le civil, et Valentin Mars, son mari de minet, se pinent et se foutrent allègrement dans leur chambre à baiser.

– Photos : French Spermoboys #4 : Get Creamed / Comme des Anges

Aix en Provence. Autre séparation, Tao Réva et Hugo Thorel découverts dans French Spermoboys #3 ne sont plus ensemble. Sniff ! Tao enchaîne désormais les mecs et celui qu’il nous présente, Batiste Rivas, a un problème : il n’a jamais eu de copain au sexe aussi énorme que celui de Tao. Alors au départ, ça ne rentre carrément pas. Mais après avoir été bien lubrifié et encouragé Batiste se fait déchirer comme jamais. Hum… Quelle idée de se choisir un sex-friend aussi ultra TBM quand on a le cul serré !?

– Photos : French Spermoboys #4 : Get Creamed / Comme des Anges

Marseille. Le tout mignon et tout blond Simon Castaing s’est choisi comme mari un putain de blackos à énooooooorme queue, Dingaan Botha. Ça va couiner grave !

– Photos : French Spermoboys #4 : Get Creamed / Comme des Anges

Montpellier : Hugo Thorel, l’ex de Tao Reva, n’est pas en reste et il a tout pour lui un jeune minet à la bite surdimensionnée, Gabin Laroche. Apprenti pâtissier pas très expérimenté, Gabin est du genre Bulldozer : « Je démonte d’abord, je réfléchis ensuite, ou pas. » Mais Hugo encaisse avec grand plaisir !

– Photos : French Spermoboys #4 : Get Creamed / Comme des Anges

Dimanche 8 décembre à minuit : Study Buddies (Bare-Staxus)

Étudiants, ils ont vraiment envie d’obtenir les meilleures notes en étant toujours prêts à tout, surtout lorsqu’il s’agit de jouir. Un trio et trois duos.

Le manplus : Si seulement les universités et grandes écoles étaient aussi pleines de beaux culs et de belles bites que dans l’Académie Staxus ! 😉

Rudy Valentino est en train d’étudier au calme quand Matt Laughton débarque avec une intention bien précise : se faire baiser par Rudy ! La bite de ce dernier comprend plus vite que son cerveau et Rudy est à fond dans Matt !

– Photos : Study Buddies / Bare-Staxus

Justin Conway se détend avec un bon livre quand son camarade Alec Palk arrive pour une partie de jambes en l’air. Justin ne se fait pas prier et prend pleinement possession du cul d’Alec !

– Photos : Study Buddies / Bare-Staxus

Allongé sur son lit en train de se branler, Owen Moore imagine deux mecs baiser : Timmy Taylor et Tim Walker. Son imagination est si forte qu’il les sent le retrouver dans le lit pour gober à tour de rôle sa belle bite dure.

– Photos : Study Buddies / Bare-Staxus

Randy Faulkner et Marc Sage retirent leurs sous-vêtements tout en se bécotant sur le canapé. Puis ils se sucent et Randy encule Marc !

– Photos : Study Buddies / Bare-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.