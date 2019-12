Au mois de janvier auront lieu aux USA plusieurs Oscars du X dédiés – intégralement ou partiellement -, à sa partie gay : Les XBIZ, Cybersocket et GayVN Awards. À la suite des XBIZ (voir ici), les GayVNs viennent de communiquer leur liste des nommés dans treize catégories. Beaucoup de porn stars, de réalisateurs et de studios présents dans la programmation PinkX. Le meilleur du X gay est sur la chaîne ! Fait d’ailleurs partie des nommés, tout comme dans les XBIZ, notre coproduction avec CockyBoys, Le Garçon Scandaleux…

Sorti l’année dernière et disponible en illimité sur Pinkflix, Le Garçon Scandaleux a incontestablement marqué les professionnels et fans de porno gay. Pour rappel, voici ce qui était notamment écrit dans notre article posté en mars 2019 :

« Le Garçon Scandaleux est E.N.T.H.O.U.S.I.A.S.M.A.N.T. La vision que donne de la capitale le réalisateur Jake Jaxson – sans doute parce qu’il est américain et féru d’art – réenchante en l’actualisant l’imaginaire décadent du Paris « fin de siècle » de Huysmans, Jean Lorrain… et Oscar Wilde. Le film nous fait aussi redécouvrir des porn stars françaises : Doryann Marguet est fantastique dans son incarnation du Français beau, arrogant et dominateur. Le FrenchTwink Paul Delay oscille merveilleusement entre délicatesse, intellectualisme et « garce attitude ». Quant à l’autre FrenchTwink du film, Chris Loan, il nous apparaît dans toute sa fragile humanité. »

Le 26 octobre dernier, il a été élu à une écrasante majorité Meilleur film étranger et l’une de ses scènes qui réunit Chris Loan et Levi Karter, Meilleur duo.

Pour les GayVN Awards, son nom se retrouve dans quatre catégories : Meilleur film, Meilleur réalisateur (Jake Jaxson & RJ Sebastian), Meilleur second rôle (Cory Kane) et Meilleur acteur (Sean Ford) !

Si ces Oscars du X gay font la part belle aux Américains, on retrouve parmi les nommés, en plus de PinkX, quelques autres Français :

François Sagat se retrouve dans les catégories Meilleur trio et Meilleur partouze pour le science-fictionnesque Anal Abduction et le peplum Sacred Band of Thebes, tous deux de Men.



Teddy Torres est lui aussi nommé dans la catégorie Meilleur trio pour une scène de CutlersDen, le label de Cutler X, la porn star afro-américaine à bite gigantesque.

Axel Abysse, le Français adepte du fist qui vit au Japon et qui a créé son label éponyme, est dans la catégorie Meilleur scène fetish pour son duo avec Ray Dexter.



Et FrenchTwinks, avec US Road Dick, apparaît dans les catégories Meilleur film, Meilleur réalisateur (Antoine Lebel) et Meilleure partouze (Enzo Lemercier, Paul Delay, Chris Loan, Doryann Marguet, Chris Summers, Justin Stone & Alex Killborn). Bonne nouvelle : US Road Dick sera diffusé à partir du vendredi 27 décembre à minuit sur PinkX.

Comme nous l’évoquions en introduction plusieurs autres films qui bénéficient déjà de diffusions sur la chaîne PinkX ou qui le seront prochainement sont également nommés aux GayVN Awards comme It Happened in Ibiza (LukasKazan) , Nob Hill, Bare et Five Brothers: Family Values (NakedSword).

Pour découvrir la liste complète, c’est ici !

Les vainqueurs sont déterminés par des professionnels de l’industrie du X. Les résultats seront annoncés le lundi 20 janvier 2019 lors d’une prestigieuse cérémonie au Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas. À suivre…