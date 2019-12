Haute tension, frayeur et plaisir de la chair cette semaine sur PinkX (10 – 15 décembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 10 décembre à minuit : Les rendez-vous intimes de Jessy Uncut (GayFrenchKiss)

Jessy est un jeune mec versatile qui aime baiser et se faire baiser. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Jessy Uncut !

Vendredi 13 décembre à minuit : Raw Volume 3 : Hung & Raw (CockyBoys)

De jeunes hommes à très grosse queue baisent sans capote. Quatre duos.

Le pinkplus : Le cul de Vincent O’Reilly est une merveille. Devin Franko est des plus troublants.

Calvin Banks et Matteo Vice se baisent chacun leur tour et se crachent dans leur cul !

– Photos : Raw Volume 3 : Hung & Raw / CockyBoys

Cole Claire est très expressif dans la manifestation du plaisir que lui donnent les coups de reins de Justin Matthews !

– Photos : Raw Volume 3 : Hung & Raw / CockyBoys

Le super beau cul de Vincent O’Reilly donne bien des envies à Dante Colle ! Ils commencent sur le balcon, continuent dans la baignoire et finissent dans la chambre !!!

– Photos : Raw Volume 3 : Hung & Raw / CockyBoys

Devin Franko aime être ligoté et baisé avec force. Rock Mercury kiffe les beaux mâles soumis comme Devin…

– Photos : Raw Volume 3 : Hung & Raw / CockyBoys

Samedi 14 décembre à minuit : It’s Comming (Raging Stallion Studios)

Une maison abandonnée réputée maudite est le théâtre de baises intenses et de meurtres à répétition. Cinq duos.

Le pinkplus : Un mélange des genres porté par une ambiance oppressante, un casting multiethnique top et un scénario redoutable. Un excellent film du réalisateur Steve Cruz

Quatre potes, Damien Stone, Jack Hunter, Jason Vario, Lorenzo Flexx, font irruption dans une maison délabrée pour y passer la nuit. Parce que ce lieu a été le théâtre de crimes horribles non résolus et ils se lancent un défi : celui qui restera le plus longtemps qui gagnera 100 $ de chacun des trois autres. Lorsque les sacs de couchage sont déroulés, Damien Stone convainc Jack Hunter qu’il aura moins peur s’il a une bite dans la bouche. Ils essaient de ne pas faire de bruit, mais les gémissements devenant plus forts réveillent Jason et Lorenzo. Après les avoir un temps mater, ces derniers s’éclipsent laissant les deux autres continuer leurs ébats. Pour le meilleur… et pour le pire.

– Photos : It’s Comming / Raging Stallion Studios

Éloignés de leurs copains Jack et Damien. Jason Vario et Lorenzo Flexx ne perdent pas une minute pour assouvir leurs pulsions. Lorenzo ouvre son trou pour que Jason s’y glisse. C’est une très grosse bite et Lorenzo n’est pas habitué. Il grogne alors que Jason accélère la cadence jusqu’à décharger son sperme épais. Après avoir lui-même éjaculer, Lorenzo veut partir car il est convaincu que lui et Jason ont déjà gagné le pari. Jason n’est pas convaincu et veut rester toute la nuit pour être sûr. Mal lui en a pris…

– Photos : It’s Comming / Raging Stallion Studios

La maison maudite a fait peau neuve et se retrouve sur le marché. L’agent immobilier Wesley Woods veut faire belle figure lors d’une journée porte ouverte. Et pour être particulièrement en forme, il a fait venir au préalable un plan cul, Pheonix Fellington. Ce dernier se fait baiser à fond par Wesley. Mais quand il apprend qu’il se trouve dans la fameuse maison maudite, il prend la fuite. Ce n’est pas grave pour Wesley. Un nouveau propriétaire potentiel arrive…

– Photos : It’s Comming / Raging Stallion Studios

Adam Ramzi est le nouveau propriétaire. Son petit ami Beaux Banks l’aide à contrecœur à emménager. Il connait la réputation de la maison. D’ailleurs, quelle est la silhouette sombre que les caméras de sécurité détectent dans le couloir ? Plus tard dans la nuit, Adam et Beaux sont au lit. Ils entendent un bruit. Beaux a peur mais Adam sait comment l’apaiser : sa bonne bite dans sa bouche et dans son cul. Beaux est heureux jusqu’à ce qu’il sente que quelqu’un les épie. Beaux veut partir, Adam non, les deux de disputent, Beaux sort en trombe, Adam reste tout seul. Vraiment seul ?

– Photos : It’s Comming / Raging Stallion Studios

Adam Ramzi est bouleversé par le départ inattendu de Beaux Banks et prend quelques comprimés de plus pour se détendre. Il tombe dans un rêve inquiétant au sujet de la maison. Mais est-ce bien un rêve? Adam est éveillé avec un sentiment de terreur et de stimulation érotique. Il est surpris de constater qu’il bande dur. Il commence à se branler quand il voit une présence (Noah Donovan) le surveiller. Est-il en plein délire ? La présence s’approche du lit, tend la main vers la bite d’Adam. Fasciné et pénétré par l’être surnaturel, Adam jouit à en perdre son âme.

– Photos : It’s Comming / Raging Stallion Studios

Dimanche 15 décembre à minuit : Morning Glory : Bare Breakfast Boner (Spritzz)

Le matin, c’est parfois trop dur pour les mecs. Ils bandent et n’ont envie que d’une chose : se vider les couilles.

Le pinkplus : Adam Torres est absolument délicieux ! Quant au thème du film, il y a du vrai : le petit déjeuner le plus nourrissant et le plus équilibré pour un adulte plein de vigueur, c’est le sperme de celui avec lequel il se réveille. Pourquoi les nutritionnistes ne le disent jamais ? 😉

Lorsque Aslan Brutti et Adam Torres reviennent du ski dans leur chalet, Aslam saisit sa chance de séduire Adam en invitant à le rejoindre dans une grande baignoire, pleine de mousse. Il lui frotte son torse, lui titille les tétons et les sexes se dressent. Passés de la baignoire à la chambre, les choses deviennent vraiment torrides : le cul d’Adam va pouvoir accueillir la grosse bite d’Aslam.

– Photos : Morning Glory : Bare Breakfast Boner / Spritzz

Cet hôtel est parfait. On vous laisse non seulement choisir la chambre mais aussi le mec que vous pourrez baiser. Justin Fisher a été choisi par Nick Vargas qui va bien profiter de sa bouche et de son cul !

– Photos : Morning Glory : Bare Breakfast Boner / Spritzz

Quand les deux potes Jeff Harper et Robin Palmer découvrent leur ami David Foster en train de dormir avec une belle érection, ils ne peuvent pas s’empêcher de toucher et sucer sans le réveiller. En vain… et ça finit en partouze avec du sperme crémeux en guise de petit-déjeuner !

– Photos : Morning Glory : Bare Breakfast Boner / Spritzz

Après une douche chaude pour se préparer à affronter les pistes froides enneigées, Alan Wood vient décharger son trop plein de foutre en son ami Dave Kelley…

– Photos : Morning Glory : Bare Breakfast Boner / Spritzz

Suite à une soirée étudiante, Martin Muse et Florian Richter se sont retrouvés dans la même chambre et ils commencent la journée avec le petit déjeuner au lit qui, bien sûr, inclut des saucisses palpitantes et de la sauce blanche, bien crémeuse ! 🙂

– Photos : Morning Glory : Bare Breakfast Boner / Spritzz

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.