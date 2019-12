Marcus Allen : Emprisonnée à vie pour meurtre, l’ex-porn star gay homophobe s’identifie comme femme !

Woaw ! il y a des infos tellement incroyables qu’elles nous font dire que la réalité dépasse les fictions les plus tortueuses. Cette fois-ci c’est la porn star déchue Marcus Allen qui refait parler d’elle…

Jusqu’à son arrestation en 2006, le nom de Marcus Allen était associé à l’image d’un jeune Américain souriant qui avait mené une belle carrière dans le porno gay en 2003/2005. D’abord exclusif de Studio 2000 (Mann Down, Homecoming, Working Stiff 2, Grand Opening, Bedtime Stories 2, The Seeker), cet « actif seulement » s’était ensuite illustré dans des productions Channel 1 Realising (In Bed With, Little Big League 1…), Hot House (The Road To Temptation)… et Falcon Studios (Through The Woods).

– Photos : XDR

Mais la séduisante image a laissé place au sordide : de son vrai nom Timothy J. Boham, l’ex-acteur X – qui n’avait que 25 ans -, a été arrête le 16 novembre 2006 alors qu’il voulait fuir le Colorado pour le Mexique. Il était le suspect N°1 du meurtre de son employeur, John P. Kelso (43 ans).

Ce patron philanthrope ouvertement gay d’une société de crédit située à Denver avait été retrouvé chez lui trois jours plus tôt avec une balle dans le corps. Alors que l’enquête se poursuivait, la personnalité de Marcus/Timothy apparut des plus complexes et des plus perturbées. Père d’une fillette – ou de deux selon les sources – fasciné par les armes à feu, il aurait surtout été viscéralement homophobe. Une voisine de palier de son appartement de Denver avait confié qu’il l’aurait désinfecté car le précédent locataire était gay et qu’il détestait les gays.

Lors de son procès en juin 2009, il fut révélé qu’il avait été plusieurs fois l’escort de Kelso dans les 11 mois qui avaient précédé le meurtre. Le mobile du crime reconnu pas les membres du jury : une tentative de vol qui a mal tourné. La condamnation : la prison à vie !

Si Marcus/Timothy refait aujourd’hui l’actualité, c’est grâce au scoop du blog MenOfPorn : l’ex-gay for pay homophobe s’identifie désormais comme une femme et purge actuellement sa peine dans une prison… pour femmes.