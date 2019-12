Aux gros calibres les croupes reconnaissantes ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 14 décembre à minuit : Young and Hung (HelixStudios)

De jeunes mecs bien foutus au cul incroyablement rebondi dégainent leur bite en la maniant avec maestria. Un solo assisté et cinq duos.

Le manplus : Que de beaux mecs !!! Les minets d’HelixStudios frôlent la perfection fantasmatique.

Dès la première rencontre dans un parc, l’attraction est instantanée entre Grayson Lange et Sam Truitt. Les deux minets ont tout de suite envie l’un de l’autre. Un arbre cache aux yeux du public la fellation que Grayson prodigue à Sam. Celui-ci a une bite si énorme que pour se la prendre bien profond dans le cul, Grayson invite Sam à venir chez lui…

– Photos : Young and Hung / HelixStudios

Sûr de lui et de sa beauté, Sean Ford adore les selfies. Au risque de n’aimer que lui, comme Narcisse ? Oh non ! Sean aime aussi donner du plaisir à un mec hot, tel qu’Aiden Garcia. Le beau Latino va profiter à donf de la super belle croupe de Sean !

– Photos : Young and Hung / HelixStudios

Au premier toucher, Calvin Banks n’a qu’une envie : claquer, pétrir et défoncer le fessier admirablement arrondi de Logan Cross !

– Photos : Young and Hung / HelixStudios

Logan Cross est chanceux ! Cette fois-ci, c’est le joli et très bien membré Ryan Bailey qui jette son dévolu sur son superbe cul !…

– Photos : Young and Hung / HelixStudios

Grayson Lange et Jacob Dixon laissent exprimer leurs hormones pour que le meilleur d’eux-mêmes se révèle à l’un et à l’autre. Le petit cul de Grayson va une nouvelle fois être soumis à rude épreuve : la queue de Jacob est impitoyablement déchirante !

– Photos : Young and Hung / HelixStudios

Le top canon métis Corbin Colby exhibe une érection rendue plus dure grâce à l’assistance de Max Carter !

– Photos : Young and Hung / HelixStudios

Dimanche 15 décembre à minuit : Big & Raw : Young Bareback Holes Stuffed (Spritzz)

Ces jeunes mecs se font enfiler sans capote jusqu’à vider les couilles de leur partenaire à grosse queue ! Quatre duos.

Le manplus : Des new cumers actifs qui ont les centimètres qu’il faut pour durer dans le métier. Des passifs, également nouveaux dans le porno, dont le cul endurant et le joli minois feront leur fortune ! 😉

Après les cours, les étudiants latinos Dimitri et Fabrice s’adonnent au sexe sans retenue. Et c’est Dimitri qui livre son trou !

– Photos : Big & Raw : Young Bareback Holes Stuffed / Spritzz

Evan Ryker est le genre de colocataire des plus tentants pour le minet blond passif Jay McDally…

– Photos : Big & Raw : Young Bareback Holes Stuffed / Spritzz

À peine ont-ils trouvé un espace tout à eux que Nestor et Nolan en font un lieu de baise ! Et c’est Nolan qui se prend plein pot les épais centimètres de queue de son ami/amant noir !

– Photos : Big & Raw : Young Bareback Holes Stuffed / Spritzz

Tommy Hunter invite son voisin Casper Ivarsson à passer chez lui. Les deux jeunes hommes se familiarisent l’un à l’autre et en viennent à la conclusion qu’ils sont sexuellement compatibles. Le sexe épais de Tommy fera fureur dans le cul accueillant de Casper !…

– Photos : Big & Raw : Young Bareback Holes Stuffed / Spritzz

