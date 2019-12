Les FrenchTwinks très présents dans la liste des nommés aux « CyberSocket Web Awards 2020 »

Le 13 janvier 2020, les Cybersocket Web Awards consacreront l’Internet porno gay. S’ils se veulent de portée mondiale, leur liste des nommés laisse apparaître une prédominance nord-américaine. Comme chaque année. Mais les Français sont quand même bien présents grâce à FrenchTwinks. Déjà en 2019 le label qui fait les beaux jours de la programmation PinkX avait remporté le prix du Meilleur site européen. Cette année il est présent directement ou indirectement – via ses exclusifs et stars -, dans une dizaine de catégories !!! 🙂



Antoine Lebel, le fondateur de FrenchTwinks, est nommé dans les catégories Meilleure personnalité, Meilleur réalisateur et Meilleur entrepreneur de l’année. Certes, il est de nationalité suisse. Mais, son attachement à la France, où il habite et tourne principalement, est certain. C’est un Français de cœur !

Rappelons qu’Antoine Lebel a été élu Meilleur réalisateur aux PinkX Gay Video Awards 2019 pour son Sea Sex and Sun.

Le label FrenchTwinks est lui-même présent dans les catégories Meilleur site de niche, Meilleur site européen, Meilleur site vidéo, Meilleur contenu auto-produit et Label de l’année. Et trois de ses films sont nommés :

Sea Sex and Sun pour la Meilleure scène de sexe (avec Doryann Marguet, Paul Delay, Jules Laroche & Gabriel Lambert).



Saw Gay (avec Paul Delay, Lucas Bouvier et Chris Loan) pour la Meilleur parodie ou satire porno.



US Road Dick pour le Meilleur film ou la meilleure Web série de l’année. Bonne nouvelle : il sera diffusé à partir du vendredi 27 décembre à minuit sur PinkX.

Et pour finir avec FrenchTwinks, des acteurs phares du studio se retrouvent dans les catégories Meilleure porn star (Enzo Lemercier, Paul Delay) et Meilleur performeur Webcam (Doryann Marguet, Paul Delay).

Quelques autres Français sont aussi présents dans la liste des nommés :

Axel Abyss : Meilleur site fetish, Meilleur site européen et Meilleure scène de sexe pour son duo avec le Japonais Yoshi Kawasaki dans Krashed.

François Sagat : Meilleure personnalité et Modèle JFF de l’année.

Teddy Torres : Meilleure porn star.

Citébeur et Ridley Dovarez : Meilleur site européen.

La liste complète des nommés est ici et là. À suivre…