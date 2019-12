Peuplée de beautés androgynes qui ondulent et se déploient au rythme de hits imparables, la K-pop est aussi capable de briller par ses textes. Encore faut-il les comprendre. Loved You Better, le nouveau titre de HOLLAND (홀랜드), est assorti d’un clip puissant qui bénéficie en outre d’une traduction française sur Youtube. On est bluffé par la portée hautement LGBTQ des paroles. Notre seul regret est de ne pas parler coréen pour en savourer toute sa dimension poétique. Mais phonétiquement, qu’est-ce c’est beau !!!…

Ma nuit s’écroule

Je perds la lumière à l’intérieur de moi

J’ai l’impression que quelque chose ne va pas

Je ne sais pas pourquoi, non

Les gens essaient de me marcher dessus

Et de tuer la flamme à l’intérieur de moi

Y-a-t-il un endroit qui m’entendra ?

Le ciel est parsemé d’innombrables étoiles filantes

Filantes

Lève-toi, crie, cours vers le ciel

Vers le ciel

Mets tes cheveux de côté et ouvre tes yeux

Que tout le monde te voie

Ignore leurs regards, il suffit de regarder vers l’avenir

C’est ta façon, c’est la réponse

Now I Treat myself like a queen

Je vais tout me donner

Il ne reste qu’une chose à penser

So many ways that I wish I loved you better Oooooh Oooooh Oooooh

Tu aurais pu vouloir mon obscurité

Et vouloir que je souffre

Mais mes yeux brillent en direction du ciel

Le ciel est parsemé d’innombrables étoiles filantes

Filantes

Lève-toi, crie, cours vers le ciel

Vers le ciel

Mets tes cheveux de côté et ouvre tes yeux

Que tout le monde te voie

Ignore leurs regards, il suffit de regarder vers l’avenir

C’est ta façon, c’est la réponse

Now I Treat myself like a queen

Je vais tout me donner

Il ne reste qu’une chose à penser

So many ways that I wish I loved you better Oooooh Oooooh Oooooh

So many ways that I wish I loved you better Oooooh Oooooh Oooooh

Allume tes blessures, laisse-les éclater

comme des étincelles

Continue de hurler et crie que tu es différent

Que tu es différent

Mets tes cheveux de côté et ouvre tes yeux

Que tout le monde te voie

Ignore leurs regards, il suffit de regarder vers l’avenir

C’est ta façon, c’est la réponse

Now I Treat myself like a queen

Je vais tout me donner

Il ne reste qu’une chose à penser

So many ways that I wish I loved you better Oooooh Oooooh Oooooh

wish I loved you better Oooooh

wish I loved you better Oooooh

So many ways that I wish I loved you better

Sur Twitter, HOLLAND – dont nous avions déjà loué ici la perfection de sa pop – a précisé la nature autobiographique de Loved You Better : « Ma nouvelle chanson parle de mon passé à l’école où j’ai fait l’expérience du harcèlement. Elle a été conçue afin de partager et guérir les blessures que mes fans et moi-même avons endurées. Nous sommes exposés à de nombreuses violences ainsi qu’à la solitude, juste à cause de notre différence. »