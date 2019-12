Sur Terre, y a sept milliards d’êtres humains, peut-être quatre milliards de mecs et que des bons coups sur Man-X !!!

Send an email

Samedi 21 décembre à minuit : Band of Bareback Brothers – Part 1 (Staxus)

Les Spartes auraient été les premiers dans l’histoire de l’humanité à théoriser qu’une armée composée d’hommes-amants serait la plus efficace. Cette vision du monde continue de faire des émules, notamment en République Tchèque 🙂 Un trio et trois duos.

Le manplus : Comment ne pas vouloir s’engager après un tel film ?! Tout n’est que plaisir entre beaux mecs ! Les nouvelles campagnes de recrutement de l’armée devraient mettre en valeur cette fraternité sexuelle qui a fait la réputation d’excellence de l’armée spartiate ! 😉

Le bel officier Rudy Valentino tire le meilleur parti d’une nouvelle recrue, Kevin Ateah !

– Photos : Band of Bareback Brothers – Part 1 / Staxus

Jude Finch avait maté avec insistance son frère d’arme, Rudy Bodlak, alors que ce dernier prenait sa douche. Jude le veut désormais à fond dans ses entrailles…

– Photos : Band of Bareback Brothers – Part 1 / Staxus

Après leur patrouille dans la campagne, Marty Love et Rudy Valentino se détendent, une cigarette au bec. Ils remarquent toutefois que le bleu bite Justin Conway se fout d’eux. Ils le prennent très « mâle ». Ils chopent Justin, l’embarque dans un bureau et le trouent, à donf !

– Photos : Band of Bareback Brothers – Part 1 / Staxus

Minet blond en chaleur, Brad Fitt est complètement accro au viril, musclé et autoritaire Zack Hood…

– Photos : Band of Bareback Brothers – Part 1 / Staxus

Dimanche 22 décembre à minuit : Bare Big Boys : Inches To Spare (Raw Edition – Spritzz)

Nous n’avons pas tous les centimètres de queue qui font la différence en matière de conquêtes masculines. Ni même le degré d’élasticité anale qui autorise les saillies les plus profondes et nombreuses. Être un bon coup n’estpas donné à tout le monde ! 😉 Eux sont de super bons coups !!!

Le manplus : Compilation de scènes tournées en République Tchèque, le film a notamment un duo où intervient le regretté Denis Reed, de son vrai nom Jan Velička. Né 9 novembre 1985 et décédé le 6 mai 2016 suite à un accident de moto, ce beau Tchèque avait beaucoup tourné depuis ses débuts porno. Tant, d’ailleurs, que GayEroticVideoIndex l’a classé dans le top 5 des modèles de X gay les plus prolifiques.

– Photos : Falcon International, VirtualGuy et TwinksInShorts

C’est toutefois sa participation dans un porno hétéro du label PartyHardore qui en fera une célébrité dans son pays. En 2013 éclate le « KateGate », scandale qui a entaché la présidence de la Tchèquie. Kateřina Zemanová, la fille du président Miloš Zeman – et officieusement sa « première dame » tant son épouse est une femme discrète -, avait été reconnue parmi les figurantes non pornographiques d’une scène de partouze de PartyHardcore. La jeune femme a nié, mais la presse a persisté, photos à l’appui. Le quotidien Blesk a même fait témoigner Jan Velička, l’un des performeurs de l’orgie.

– Photos : Blesk

La super star laisse un fils et une petite amie, Jasmínka Vidičeská. Celle-ci a déclaré à la presse qu’elle avait toujours eu peur de perdre l’homme de sa vie à cause de sa moto. Plus d’une fois elle l’avait supplié de la vendre.

– Photo : Twitter

Désespérément seul, Denis Reed parcourt sur son Smartphone les applis de drague quand il tombe sur les photos alléchantes de Robin Palmer. C’est ce minet qu’il veut, au plus vite. Robin répond présent. Hum… Qu’est-ce que son petit cul va déguster !!!

– Photos : Bare Big Boys : Inches To Spare / Raw Edition – Spritzz

Les étudiants Martin Muse et Justin Brown révisent leurs cours quand l’un se met à carresser et à lecher le pied de l’autre. Bien sûr, les bites se gonflent…

– Photos : Bare Big Boys : Inches To Spare / Raw Edition – Spritzz

Via une appli, Jesse Jenkins et Harry Niedermeyer se sont rencontrés pour un plan cul où chacun goûte à la grosse bite de l’autre !

– Photos : Bare Big Boys : Inches To Spare / Raw Edition – Spritzz

Victor Creed rejoint Adrian Sanders et Daniel Diesel qui sont en train de se sucer. Un trio de pompeurs se forme pour déboucher en un duo où Victor défonce la croupe d’Adrian !

– Photos : Bare Big Boys : Inches To Spare / Raw Edition – Spritzz

Seuls dans la piscine de leur hôtel alpin, Harry Vakkler et David Foster se débarrassent de leur Speedo pour se baigner à poil. Une chose en amènant une autre, Harry sodomise David sur le bord de la piscine !

– Photos : Bare Big Boys : Inches To Spare / Raw Edition – Spritzz

