La passion rythme intensément les coups de reins ce week-end sur Man-X

Send an email

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 4 janvier à minuit : French Spermoboys 5 : Enjoy French Cream (Comme des Anges)

11 jeunes blacks blancs beurs et latinos déchainés, troués et enspermés par tous les trous !Quatre duos et un plan à quatre.

Le manplus : Le porno made in France à la fois tendre, brutal et poisseux ! 😉 La partouze est super top !!!

Paris. Valentin Renaud – découvert dans French Spermoboys 3 – a tapé dans l’œil de Juan Perez. Il le veut et il l’aura, chez lui dans le 11e. Toujours aussi actif et bourrin, Juan y va profond dans le beau minet !

– Photos : French Spermoboys 5 : Enjoy French Cream / Comme des Anges

Avignon. Louis-Michel Alvarez, le boyfriend de Valentin pareillement découvert dans French Spermoboys 3, a aussi beaucoup excité Juan. Ces désirs devenant réalité, Louis-Michel le reçoit chez lui pour le meilleur d’une défonce inoubliable. Son anus béant dégoulinera de foutre !

– Photos : French Spermoboys 5 : Enjoy French Cream / Comme des Anges

Montélimar. Adrien Solen jouit d’enfoncer son énorme gourdin dans le beau cul de Tao Reva ! Un vrai beau salaud !!! 😉

– Photos : French Spermoboys 5 : Enjoy French Cream / Comme des Anges

Narbonne. Venu assisté à un tournage, Valentin Mars en profite pour se faire l’un des modèles : Martin Luzges ! Woaw… Valentin le retourne dans tous les sens, défoncé comme s’il s’agit d’une poupée gonflable !!

– Photos : French Spermoboys 5 : Enjoy French Cream / Comme des Anges

Angoulême. Morgan Saint Gilles, Elias El Nasri, Elijah Verrader et Jeremy Castellan partouzent avec une liberté totale ! Même la caillera Elias se fait enculer !!!

– Photos : French Spermoboys 5 : Enjoy French Cream / Comme des Anges

Dimanche 5 janvier à minuit : Raw Love (HelixStudios)

Il y a de l’amour dans l’air où cinq couples exhibent avec passion leur intimité.

Le manplus : Que de beaux couples. Mais avec le temps va tout s’en va ! 😉 Sorti en février 2016, le film témoigne de relations amoureuses qui appartiennent au passé.

Les très amoureux, très désirables Tyler Hill et Evan Parker…

– Photos : Raw Love / HelixStudios

Elliott Grey tout en vénération pour Aiden Garcia et sa belle bite !

– Photos : Raw Love / HelixStudios

Avant de retrouver l’amour avec Chad Alec/Leo Grand, Blake Mitchell fut très « in love » du blond Casey Tanner…

– Photos : Raw Love / HelixStudios

Andy Taylor amoureusement baisé par Kody Knight !

– Photos : Raw Love / HelixStudios

Max Carter et Kyle Ross se filment à l’aide d’un Smartphone. C’est Kyle qui encule Max !

– Photos : Raw Love / HelixStudios

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.