Wesley Woods revient doucement au hard !

« Lorsqu’on est constamment entouré de bites, de trous et de corps dans les médias sociaux, cela peut devenir toxique et on doit savoir quand poser son téléphone et s’en aller. » En annonçant sa retraite du porno en octobre 2019 chez AVN, Wesley Woods avait insisté sur sa lassitude. La star aux 8 Oscars du X prévenait toutefois qu’il ne se coupait ni de l’industrie du porno ni de son image sexe. Son actualité le confirme !



Dans l’interview accordée à AVN, Wesley affirmait déjà avoir décroché le rôle dénudé du « The man » dans la pièce Women Behind Bars. La distribution comprend notamment Traci Lords et l’avant-première aura lieu à Los Angeles le 24 janvier 2020. La bande-annonce est sur Youtube :

Le 3 janvier, Falcon Studios Group/NakedSword a annoncé que la porn star intégrait une nouvelle équipe chargée du développement des marques du géant du X gay US ainsi que de ses modèles :

« Woods supervisera une grande variété de fonctions, y compris l’image de marque, les initiatives de marketing et les promotions en ligne et hors ligne pour s’assurer que les produits, services et modèles qui relèvent des marques Falcon / NakedSword touchent les clients actuels et potentiels.

En plus de l’image de marque et du marketing, Woods gérera le cursus du modèle au sein de Falcon / NakedSword, en veillant à la sécurité et aux succès des perfomeurs. Woods aidera les modèles intéressés à créer du contenu original, leur fournira des opportunités d’affiliation, agira en tant que personne-ressource pour leurs apparitions en ligne et en direct, et plus encore. »

– Photo : Berkeley Sophomore Year / NakedSword)

Super ! Toutefois, il n’y a aucun tournage de prévu. Les fans espèrent le revoir en action dans une ou plusieurs scènes. Ils auraient raison d’y croire : la retraite d’une porn star gay ne s’accompagne-t-elle pas bien souvent d’un comeback quelques-temps plus tard ?

– Photo : Berkeley Sophomore Year / NakedSword)