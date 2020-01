Rocco Steele : Ses photos de lui nu pour aider les pompiers australiens !

Impossible de ne pas être ému par toutes ces images et vidéos comme celle de ce koala assoiffé qui trouve aide auprès d’une cycliste.

Impossible de faire comme si de rien n’était face à la dévastation que connaît l’Australie. Alors que depuis plusieurs mois les températures y sont incroyablement chaudes et que les incendies, toujours plus nombreux, apparaissent hors de contrôle, une prise de conscience internationale se fait jour. Anonymes, célébrités et gouvernants veulent aider, notamment sous forme de dons pour renforcer les moyens humains et matériels de la lutte contre les incendies. Rocco Steele vient de faire cette offre sur Twitter :

La super porn star gay US s’est inspirée de ce qu’a fait l’Américaine Kaylen Ward, alias The Naked Philantropist. Elle avait posté ce tweet le 3 janvier dernier :

Ce fut un succès ! La pulpeuse blonde a généré en cinq jours plus d’un million de dollars !!! Rocco propose également d’envoyer en message privé une photo de lui nu contre la preuve d’un don de 10 dollars minimum à des associations et organismes comme les pompiers, la Croix Rouge et la WWF.

On savait que Rocco avait un très gros sexe. On sait maintenant qu’il a aussi un très grand cœur !

Fake news ? L’image spectaculaire de l’Australie en flamme qui fait le tour du monde est une représentation 3D de l’artiste Anthony Hearsey. Obtenue grâce aux données de la NASA du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020, elle superpose tous les incendies qui y ont eu lieu pendant un mois. La catastrophe du moment serait théoriquement moindre car des feux se sont quand même éteints. Encore que : d’autres se sont étendus, voire formés.