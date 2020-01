Dante Colle a quelque chose d’important à dire aux bisexuels comme lui !

« Grâce au porno j’ai appris plein de choses. Je suis plus ouvert avec ma sexualité, je connais mieux mon corps, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne va pas. Et cela peut m’amener à des baises de folie. » nous révélait l’année dernière Dante Colle. Lire ici ! 🙂 On ne doute pas que ses baises peuvent être démentes car il ne s’interdit aucune position et il est tout aussi attiré par les hommes que par les femmes. S’il travaille surtout dans le gay, sa filmographie bi témoigne de sa grande fluidité. Sur ses relations hétérosexuelles, la porn star crossover vient toutefois de faire sur Twitter une révélation qui a surpris son public gay : refusant d’imposer aux femmes des moyens de contraception « aux TERRIBLES effets secondaires », il a eu recours à une vasectomie. C’était l’année dernière…



« Parlons vite fait de la vasectomie ! J’ai l’impression que beaucoup de mecs s’en font une idée fausse. Je ne peux que souligner à quel point c’est facile et qu’elle a un faible impact. Il n’y a littéralement aucun effet secondaire. Aucun changement dans la libido, l’apparence, les hormones, les sensations, RIEN. Et c’est réversible à 95% !

L’année dernière, j’ai appris tellement de choses sur les contraceptions féminines et sur tous les TERRIBLES effets secondaires qu’elles peuvent comporter. Pourtant elles ne sont efficaces qu’à 98% alors que les vasectomies le sont à 100% ! L’intervention ne dure en outre que 10 minutes et il n’y a plus rien à faire ensuite.

Les femmes ne devraient pas être les seules à assumer toute la responsabilité du contrôle des naissances quand elles n’ont pour seul choix que de faire confiance aux hommes afin qu’ils n’éjaculent pas en elles. Tout comme la plupart des femmes font des recherches sur la contraception, je pense que les mecs devraient faire de même. SURTOUT les travailleurs du sexe.

Si quelqu’un est curieux et a des questions à ce sujet, n’ayez pas peur de me contacter ! Je suis plus qu’heureux de partager quelques idées sur mon expérience.«