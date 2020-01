Odeur, saveur, virilité… Les gays préfèrent les barbus et il y en a de super sexe cette semaine sur PinkX ! (14 – 19 janvier)

Les films à ne pas rater cette semaine sur PinkX :

Mardi 14 janvier à minuit : Apéro Sex (MecsDeFrance)

Ces petits Français aiment boire avec modération. Mais quand ils enchaînent sur la baise, ne leur dites surtout pas de se modérer ! 🙂 Quatre duos.

Le pinkplus : Une réalisation efficace et déchirante !

Vendredi 17 janvier à minuit : My Brother’s Keeper (CockyBoys)

Dans la fraternité des CockyBoys, les gars s’aident mutuellement pour l’amour, la vie et bien sûr, le SEXE ! Quatre duos.

Le pinkplus : Le minuscule – et très sexy ! – Cole Claire se fait merveilleusement défoncer dans deux scènes !! Sa jouissance est des plus communicatives !!! Quant à Calvin Banks, également dans deux scènes, il a une grosse bite fantasmatique !

Au milieu des fougères, Cole Claire prend son pied en se faisant passionnément baiser par Taylor Reign !

Cole Claire a ensuite droit à la vigueur surdimensionnée de Calvin Banks !

Levi Karter et Asher Hawk se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont déjà tourné au sein de CockyBoys dans un trio et un duo. Ils sont très heureux de se retrouver !!!

Troy Accola et Calvin Banks ont eux aussi déjà fait ensemble une scène. À l’époque, Troy était seulement passif. Cette fois-ci leur relation est sous le signe de la versatilité !

Samedi 18 janvier à minuit : Trapped (Raging Stallion Studios)

Tegan Zayne va-t-il trouver les réponses à ses questions existentielles ? Va-t-il surtout échapper à son ravisseur, le dangereux et excellent baiseur Colby Keller ? Deux trios et quatre duos dont l’un consiste en des fellations et des anulingus.

Le pinkplus : Un thriller porno comme sait très bien le faire Raging Stallion Studios. À la réalisation Steve Cruz et Chi Chi LaRue. Au casting des beaux mecs sexe, tous barbus. De quoi être raccord avec plusieurs études scientifiques qui avait donné lieu à notre article : Comme les femmes, les gays préfèrent les barbus. Notons toutefois que la présence de Colby Keller avait fait polémique. Son appel à voter Trump avait révulsé nombre de fans. Désormais blacklisté, il ne tourne plus pour des studios. Trapped est l’un de ses derniers films.

Kurtis Wolfe est très amoureux de Tegan Zayne. Et après l’avoir bien troué sur le canapé, il lui fait sa demande en mariage. Tegan hésite. Pour faire le point, il a besoin de s’isoler. Il part, destination une région boisée.

Arrivé sur place, Tegan trouve un bar où il se fait draguer par un local, Colby Keller. Celui-ci est séduisant, mais Tegan n’a pas l’intention de coucher avec lui. Il se contente d’étancher sa soif et de sortir pour regagner sa voiture et continuer sa route. Mais il perd soudainement connaissance. On lui a fait prendre une drogue à son insu. Derrière lui, Colby se précipite pour le transporter dans sa bagnole et le séquestrer chez lui, dans une cabane perdue en pleine forêt. Personne n’entendra Tegan crier !!!

Cependant, sur la table de billard du bar, Seth Santoro lape le trou poilu de Ryan Finch !

Kurtis Wolfe n’a plus eu de nouvelles de Tegan depuis plusieurs jours. Inquiet, il signale la disparition de son homme à la police. Le détective Jason Vario et l’officier Sean Duran mènent l’enquête. Leur relation est difficile car ils ne s’entendent pas sur la façon de procéder. Mais ils remédient intelligement à la situation par la baise, Jason enfonçant sa grosse queue dans le cul de Sean !

Détenu par Colby Keller pendant près de deux semaines, Tegan Zayne se sent prêt à réagir : il séduit ouvertement son ravisseur. Colby en est plus qu’heureux et le baise en long, en large et en travers. Tegan est loin d’être insensible à ses baisers, caresses et coups de bite. Ne tomberait-il pas amoureux de Colby ? Ou ne serait-il qu’une énième victime du fameux syndrome de Stockholm ?

Rikk York, Damian Taylor et Seth Santoro campent dans les bois et s’ébattent bestialement jusqu’à se maculer la gueule et la croupe de foutre. Seth et Rikk partent ensuite en randonnée et se perdent. Ils pensent trouver de l’aide quand ils font face à un couple gay. Ces deux hommes ont toutefois un comportement étrange : l’un semble apeuré et totalement soumis à l’autorité de l’autre. Il rappelle en plus quelqu’un à Seth. Mais ce dernier aura-t-il le temps de faire le lien avec l’affiche de la disparition de Tegan Zayne avant qu’il ne soit trop tard ?

L’officier Sean Duran a retrouvé Tegan Zayne. Mais auprès de Colby, Tegan affirme qu’il a refait sa vie et qu’il faut le laisser tranquille. Le détective Jason Vario a des doutes sur la nature réelle du couple et contacte Kurtis. Celui-ci débarque dans la cabane, bien déterminé à récupérer l’homme qu’il aime. Pris entre Colby et Kurtis, Tegan supplie : il ne sait pas qui choisir ; il les aime tous les deux. Kurtis n’a pas dit son dernier mot. Il ressent bien que Colby est un psychopathe et que l’issue sexuelle entre eux-trois sera fatale pour au moins l’un d’eux !…

Dimanche 19 janvier à minuit : Is That You Daddy ? (DadsFuckingLads)

Quatre tableaux avec toujours le même principe : un minet est dans une pièce, les yeux bandés. Un mec viril rentre, s’occupe de lui. Pour connaitre l’identité de son baiseur, le minet devra attendre l’après éjac !

Le pinkplus : Dans le genre « je ne sais pas qui me baise » , le film joue en plus sur le contraste physique entre les mecs, ce qui ajoute à son très haut degré d’excitation.

Logan Moore à fond dans Koby Lewis !

Nathan Raider en pleine possession de Korar Darver !

Alex Roman soumis à Dave London !

Gabriel Phoenix se lâche sur Dimitry Osten !

