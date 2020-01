D’amour ou d’amitié, c’est chô bouillant ce week-end sur Man-X

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 18 janvier à minuit : Twink Twister (Raw-Staxus)

Qu’ils trainent ensemble dans les vestiaires ou à la caserne, ces petits mecs ne pensent qu’à une seule chose : la bite, toujours dure et sans capote ! Quatre duos.

Le manplus : De sacrés beaux gosses et super bons coups !

Stanley Stone, un jeune footballeur bien burné, profite à fond de son camarade, le sniffeur de basket, Mike Cage !

– Photos : Twink Twister / Raw-Staxus

Le beau et musclé officier Thomas Grey teste les aptitudes buccales et anales du bleu bite Xander Hollis !

– Photos : Twink Twister / Raw-Staxus

Benjamin Dunn et Jason King ont fini de jouer au badminton. Ils restent dans le ludique et le sport en baisant dans les vestiaires. La grosse et succulente pine de Benjamin inonde de bonheur Jason !

– Photos : Twink Twister / Raw-Staxus

Doit-il continuer à être sur sa console ou baiser ? Le choix est facile pour Tim Law qui préfère de loin se prendre dans le cul la bite de son pote Tim Walker !

– Photos : Twink Twister / Raw-Staxus

Dimanche 19 janvier à minuit : Raw Teen Love (HelixStudios)

Ces jeunes amants savent comment desserrer un trou. Six duos.

Le manplus : Le cul de Jamie Sanders – dans deux scènes ! – est un appel au sexe !

Les minets blonds Dylan Hall et Nicholas Reed ne peuvent se lasser l’un de l’autre et baise en toute versatilité !

– Photos : Raw Teen Love / HelixStudios

Damon Archer et le pulpeux Jamie Sanders ne peuvent pas s’endormir. Ils décident alors tout naturellement de faire l’amour. La super belle croupe de Jamie s’en prend plein pot !!!

– Photos : Raw Teen Love / HelixStudios

Jasper Robinson et Jordan Thomas commencent par se chamailler pour finir à poil, Jordan pénétrant le trou lisse de Jasper !

– Photos : Raw Teen Love / HelixStudios

Comment résister au cul de Jamie Sanders ? Certainement pas le pieu de chair de Daniel Bishop !!! 😉

– Photos : Raw Teen Love / HelixStudios

Ian Levine et Dylan Hall sont rapides à se déshabiller et à s’offir des fellations. Et Dylan est plus que pressé de loger sa belle bite dans le cul du tout mignon Ian !

– Photos : Raw Teen Love / HelixStudios

Peut-on dire non à la grosse teub de Daniel Bishop ? Jessie Montgomery se réveille auprès de ce membre avec l’obsession d’être transpercé par tous les trous !

– Photos : Raw Teen Love / HelixStudios

