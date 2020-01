« Si honoré de dire que j’ai remporté le titre de la meilleure porn star pour la deuxième année consécutive aux Cybersocket Awards !! Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, vous avez fait en sorte que cela se reproduise!

J’étais aussi dans la « meilleure parodie porno ». Merci à Lance Hart et ManUp. »

Pierce Paris collectionne les Oscars du porno ! Meilleur performer de l’année aux Grabbys 2018, il avait eu les prix de la meilleure scène bi aux GayVN Awards 2019 et de la meilleure partouze aux PinkX Gay Video Awards 2019. Et il avait déjà effectivement remporté celui de la meilleure porn star aux Cybersocket Web Awards 2019. Lors de sa 20e édition qui a eu lieu dans la nuit du 13 janvier à Hollywood, le bel Américain monté 23 cm a eu le plaisir de poser avec le vrai couple de porn stars : Dominic Pacifico ♥️ Casey Everett.

– Photo : Philly T

Parmi les VIP présents aux Cybersocket Web Awards 2020, il y avait d’autres lauréats ainsi que quelques autres vrais couples dans la vie :

Le fringuant Britannique Mickey Taylor.

Leon Reddz ♥️ Rhyheim Shabazz (modèle JFF de l’année).

BigC ♥️ Jared Tyler (meilleur nouveau site et meilleur site vidéo).

– Photos : MickeyTaylor, Team Rhyheim et BigC

Les inséparables Cade Maddox ♥️ Kevin Benoit : à voir l’Instagram du second, ils s’aiment très fort !

Dave Austin avec Viking Muscle et Sharok auprès de Logan Stevens.

Pas d’histoire d’amour entre ses quatre-là. Juste le plaisir d’assister en bonne compagnie à une cérémonie qui honore leur profession !

– Photos : Kevin Benoit, Viking Muscle et Sharock

L’inoxydable – et toujours plus jeune ! – Chi Chi LaRue.

Nick Fitt ♥️ Clark Davis Fitt.

Wesley Woods (meilleure personnalité).

Photos : CybersocketMagazine et Wesley Shane Woods

Le top canon Colby Tucker (meilleur newcomer) avec Chi Chi, la réalisatrice de NoirMale.

Max Konnor, Derek Cline et De Angelo Jackson venus incarner avec Chi Chi le label NoirMale (meilleur site Black).

Austin Wolf – sans son homme – mais avec le trophée du meilleur site d’escorts. En plus d’être une des porn stars les plus admirées, Austin est un business man avisé qui a su combler le vide laissé par la fermeture spectaculaire du site new-yorkais d’escorts RentBoy.

Photos : Philly T, NoirMale et Austin Wolf Official Fan Club

Nick Sahara et Calvin Banks.

Rhyheim Shabazz et la Falcon star Skyy Knox (meilleure scène de sexe pour son trio avec Devin Franco et Steven Lee dans Love and Lust in Montreal de Falcon Studios)

Drew Dixon, Zario Travezz et la réalisatrice attitrée de NakedSword, mr Pam.

– Photos : Philly T et Team Rhyheim

Voici la liste complète des lauréats.

Dans la catégorie Surfers Choice Awards, le vote du public :

Meilleur site pour téléphone mobile : ChaosMen

Meilleur site de chroniques sur le porno : The Sword

Meilleur site produit/vente : Hankey’s Toys

Meilleur site vidéo : TheBigCMen

Meilleur performeur webcam : Colby Knox

Modèles JFF de l’année (ex aequo) : Rhyheim Shabazz et Griffin Barrows

Meilleur site Latino : LatinLeche

Meilleur site Asiatique : PeterFever

Meilleur site Black : NoirMale

Meilleur site d’escorts : Rentboys.US

Meilleur site de massage : RentMasseur

Meilleur site européen : BelAmiOnline

Meilleur site fetish : FraternityX

Meilleur site de niche : FunSizeBoys

Meilleur site/application de drague : Scruff

Meilleur site live cam américain : Chaturbate

Meilleur site live cam global : Cam4

Meilleur nouveau site : TheBigCMen

Meilleure personnalité : Wesley Woods

Meilleure porn star : Pierce Paris

Meilleur site de VOD : JFF

Meilleur film/Meilleure série web de l’année : All Saints (CockyBoys)

Meilleure scène de sexe : Skyy Knox, Devin Franco et Steven Lee dans Love and Lust in Montreal (Falcon Studios)

Meilleur newcomer : Colby Tucker

Meilleur site de célébrités : Queerty

Meilleure parodie porno : Michael DelRay Is Spiderman (ManUp)

Meilleur site bear : HotOlderMale

Meilleur réalisateur : Alex Roman

Dans la catégorie Industry Choice Awards, choix des professionnels :

Entreprise de l’année : Aneros

Meilleur nouvelle entreprise : Pinstripe Media Group

Meilleur producteur de contenu : HelixStudios

Meilleur professionnel de l’année : Brent Aldon

Meilleur représentant d’entreprise : Alex LeComte

Meilleure source pour les webmasters : AVN/GayVN

Meilleur programme d’affiliations : Flirt4Free

Meilleure entreprise d’encaissement : CCBill

Meilleure entreprise d’encaissement alternatif : MobiusPay

Meilleure entreprise d’hébergement : Mojohost

Entreprise innovante de l’année : Carnal Media

Wall of fame : Dominic Ford