Le palmarès gay des « XBIZ Awards 2020 » !

Janvier est la saison des Oscars du X aux USA. Après les Str8Up GayPorn et les Cybersocket Web Awards, les XBIZ viennent de délivrer leur palmarès qui privilégient très nettement l’hétéro. Le gay est toutefois représenté dans quelques catégories. Et comme l’année dernière, CockyBoys en est le grand gagnant en remportant deux prix : celui du réalisateur gay de l’année pour Jake Jaxson et celui du film gay de l’année pour All Saints : Chapter One. Professionnel, Jake n’en a pas moins été à un moment perdu ! 🙂 Le Garçon Scandaleux, sa coproduction avec PinkX, était en effet aussi en compétition…

BIG THANK YOU to @xbiz for recognizing ALL SAiNTS: Chapter One as the GAY MOVIE OF THE YEAR!!



Thank you to our amazing cast and to our community of fans and members for supporting us!!



(I'm so excited I forgot what we won for… LOL!)