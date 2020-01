« Le Garçon Scandaleux », Cade Maddox, DeAngelo Jackson, Tim Valenti, Rhyheim Shabazz et Armond Rizzo parmi les lauréats des « GayVN Awards 2020 »

Organisés la nuit dernière au Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas, les prestigieux GayVN Awards ont clôturé la saison des Oscars du X de la plus belle façon. Que de beaux monde, avec pour la première fois de son histoire le prix du meilleur acteur décerné à un Noir : DeAngelo Jackson. Rappelons qu’il y a deux ans, c’était la première fois qu’un métis, Sean Zevran, gagnait le titre du meilleur performeur de l’année aux GayVN Awards. Les choses bougent, la diversité ethnique du palmarès ne se résumant d’ailleurs plus à un ou deux acteurs. Un autre prix nous a particulièrement enthousiasmés. C’est celui des meilleurs réalisateurs pour la coproduction CockyBoys/PinkX ! 🙂 Tourné principalement à Paris et mêlant Cockyboys et FrenchTwinks (Chris Loan, Paul Delay et Doryann Marguet), Le Garçon Scandaleux a incontestablement marqué les professionnels et fans de porno gay. Il y a quelques jours, le film avait déjà obtenu deux prix aux Str8UpGayPorn Awards 2020 et en octobre dernier il avait été honoré pareillement deux fois aux PinkX Gay Video Awards 2019. Un must à découvrir ou à revoir en illimité sur Pinkflix ! Quand au grand vainqueur de la soirée, le géant du X gay US NakedSword/Falcon Studios Group, il offre à notre programmation des films et porn stars parmi les plus encensés ! 🙂

Parmi les nombreux VIP présents, il y avait :

La délégation de NakedSword/Falcon Studios Group : Les exclusifs Cade Maddox (Performeur de l’année), Colton Reece, Skyy Knox, Josh Moore, la réalisatrice mr. Pam, le directeur du marketing Toby J Morris et le big boss, Tim Valenti (Hall of Fame).

– Photos : Falcon Studios

Rhyheim Shabazz (new comer le plus hot) et Armond Rizzo (Star des réseaux sociaux).

Ricky Larkin (meilleure scène bi) accompagné de la pulpeuse Eva Maxim qu’il appelle sa femme.

Les FrenchTwinks Justin Leroy, Paul Delay et Enzo Lemercier.

– Photos : Rhyheim Shabazz, Ricky Larkin, Paul Delay

Chris Loan tout en muscle et élégance !

Levi Karter, son partenaire dans Le Garçon Scandaleux (meilleurs réalisateurs – film).

Dillon Diaz et King Fame bien entourés !

– Photos : AVNTimothy (1–2–3)

Les très élégants époux Clark Davis-Fitt / Nick Fitt.

Max Konnor et le sublimissime DeAngelo Jackson (meilleur acteur). Oups ! Lui et Nick Fitt avait le même costume !!! 🙂

Le très classe Michael DelRay (meilleur scène fetish) sans son meilleur pote Dante Colle.

– Photos : AVNTimothy (1–2–3)

Deepdic dans un style incomparable !!!

Josh Moore et Johnny Rapid.

John McCormick, un beau barbu non identifié et le couple CutlerX / JEFF

– Photos : AVNTimothy, Johnny Rapid Fan Club et John McCormick

Les « daddies du X » ! Au premier plan : Roman Michael, Drew Sebastian et Cain Marko.

Au deuxième plan : ???, le couple Ryan Carter / PupDigger et Dallas Steele.

À la troisième marche : Brian Davilla et Dolf Dolf Dietrich.

– Photo : Brian Davilla

Voici la liste complète des lauréats :

Hall of Fame des GayVN 2020 / 2020 GayVN Hall of Fame inductee :

Tim Valenti, le P.-D.G. de NakedSword/Falcon Studios Group

Meilleur acteur / Best actor : DeAngelo Jackson dans Blended Family (Icon Male/Mile High)

Meilleur film 100% Sexe / Best all-sex movie : Love and Lust in Montreal (Falcon Studios/Falcon Studios Group)

Best scène bi / Best bi sex scene : Natalie Mars, Ricky Larkin, Ella Nova & Wesley Woods dans Free for All (WhyNotBi)

Meilleurs réalisateurs – Film / Best Director – Feature : Jake Jaxson & RJ Sebastian pour Le Garçon Scandaleux (CockyBoys/PinkX)

Meilleur réalisateur – assemblage de scènes / Best director – non-feature : Steve Cruz pour Outta the Park ! (Raging Stallion Studios/Falcon Studios Group)

Meilleur duo / Best duo sex scene : Pheonix Fellington & Ashton Summers dans Fellington’s Flip Fuck (HelixStudios)

Meilleur film / Best feature : Vegas Nights (HelixStudios)

Meilleure scène fetish / Best fetish sex scene : Alex Mecum & Michael DelRay dans My Brother’s Discipline (Kink)

Meilleure partouze / Best group sex scene : Alam Wernik, Blake Ryder, Jay Dymel, Nic Sahara & Sean Duran dans Five Brothers : The Takedown (NakedSword/Falcon Studios Group)

Meilleurs newcomers (ex-aequo) / Best newcomers (Tie) : Nic Sahara et Alex Riley

Meilleur second rôle / Best supporting actor : Dante Colle dans At Large (Raging Stallion Studios/Falcon Studios Group)

Meilleur trio / Best three-way sex scene : Jack Harrer, Peter Annaud & Marcel Gassion dans Offensively Large 4 (BelAmi)

Performeur de l’année / Performer of the Year : Cade Maddox

FAN AWARDS

Bear préféré / Favorite bear : Comme l’année dernière, Teddy Torres

Corps préféré / Favorite body : Blake Mitchell

Passif préféré / Favorite bottom : Rourke + Actif préféré / Favorite top : Zilv Gudel (les deux sont en couple !)

Cul préféré / Favorite butt : Comme l’année dernière, Beaux Banks

Cam guys préférés / Favorite Cam Guys : Callum & Cole

Bite préférée / Favorite cock : Comme l’année dernière, Calvin Banks

Daddy préféré / Favorite daddy : Rocco Steele

Dominateur préféré / Favorite dom : Austin Wolf

Star FTM préféré / Favorite FTM Star : Billy Vega

Twink préféré / Favorite twink : Joey Mills

New comer le plus hot / Hottest newcomer : Rhyheim Shabazz

Star des réseaux sociaux / Social media star : Armond Rizzo