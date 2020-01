Steve Cruz : un au revoir tout en émotion et virilité…

Ex porn star reconvertie dans la réalisation, Steve Cruz œuvrait depuis 2009 chez Raging Stallion Studios, devenant même le réalisateur attitré. Le 9 janvier dernier il annonçait sur Twitter un changement à venir. Les photos postées par la suite le montraient avec les modèles de ses tournages en cours et pouvaient être assorties d’un : « Mes Raging Men me manqueront ». Si ambiguïté il y avait, elle laisse place depuis un tweet du 17 janvier à une certitude : « Au revoir Raging Stallion. Comme ce fut agréable de faire pleinement ensemble des choses. Les derniers jours ont été si merveilleux… » Sniff ! Cruz s’en va ! Pourquoi ? Continuera-t-il à travailler dans l’industrie du porno ? Au moment où s’écrivent ces lignes, on l’ignore. Ce qu’on sait, c’est qu’on est envieux de ses derniers jours chez Raging. Que de belles bêtes il a shootées !!!…

15 janvier

« Quels pères ! Mes Raging Men me manqueront. Encore quelques-uns avant que je parte… »

À savoir Alexander Kristov, Alex Tikas et Teddy Torres.

15 janvier

« Comme Riley Mitchel et Marcus Rage, mes potes de Raging Stallion, me manqueront. »

16 janvier

« Awwwwww… Au revoir mes bébés. »

Les deux beaux bébés s’appellent Rikk York et The Sharok.

17 janvier

« … Adam Ramzi, tu es ma famiile, et Vander Pulaski, tu es tout. »

Comme c’est beau la fraternité ! Et que d’émotion !! On ne souhaite à Steve Cruz que le meilleur pour la suite !…